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Marchés US : Novo Nordisk, Oracle, Adobe
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 13:38
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* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont rebondi vendredi, alors que les cours du pétrole se sont calmés et que les investisseurs ont placé leurs espoirs dans le rapport sur l'inflation à la consommation pour terminer cette semaine difficile sur une note positive.

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - MS abaisse la note de Novo Nordisk en raison des perspectives de croissance et des risques liés à l'expiration des brevets nL8N4530EV

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations trimestrielles de Wall Street nL6N4530H2

** Adobe Inc ADBE.O :

BUZZ - En baisse, ses prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre étant inférieures aux estimations

nL6N4530HM

** ACV Auctions Inc ACVA.N :

BUZZ - S'envole après l'accord de Copart sur une OPA de 1,9 milliard de dollars nL6N4530IU

** Chewy Inc CHWY.N :

BUZZ - Recule après la révision à la baisse de la note par J.P. Morgan en raison d'un contexte sectoriel difficile

nL4N4530NK

** Alliance Entertainment Holding Corp AENT.O :

BUZZ - Bondit après des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes nL6N4530K5

** Atmos Energy Corp ATO.N :

BUZZ - J.P.Morgan estime qu'Atmos Energy est surévalué et abaisse sa note à “neutre” nL4N4530Q1

** Kroger Co KR.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N4530N9

** Yarrow Bioscience Inc YARW.O :

BUZZ - En baisse après une cession d'actions de 150 millions de dollars nL6N4530NQ

** CPI Card Group Inc PMTS.O :

BUZZ - Recul suite à la cession d'actions à prix très réduit par un investisseur en capital-investissement nL6N4530OU

Valeurs associées

ACV AUCTIONS RG-A
7,225 USD NYSE 0,00%
ADOBE
248,8300 USD NASDAQ 0,00%
ALLIANCE HLDG-A
5,5100 USD NASDAQ 0,00%
ATMOS ENERGY COR
164,750 USD NYSE 0,00%
CHEWY RG-A
21,080 USD NYSE 0,00%
CPI CARD GROUP
26,9400 USD NASDAQ 0,00%
KROGER
56,950 USD NYSE 0,00%
NORDISK SP ADR-B
44,030 USD NYSE 0,00%
ORACLE
153,170 USD NYSE 0,00%
VYNE THERAP
28,0500 USD NASDAQ -1,79%
YARROW BIOSC
28,4400 USD NASDAQ 0,00%
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