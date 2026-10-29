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Marchés US : Microsoft, L3Harris, Eli Lilly
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 12:39

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont reculé d'environ 1% jeudi, les résultats d'Alphabet ayant ravivé les inquiétudes concernant la hausse des coûts liés à l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs attendaient un indicateur clé de l'inflation au lendemain de la décision de la Réserve fédérale américaine de maintenir ses taux d'intérêt inchangés. .N

** Amrize AG AMRZ.N :

BUZZ - En baisse après un EBITDA inférieur aux attentes au troisième trimestre et une révision à la baisse des prévisions annuelles nL5N46F0NH

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - En baisse alors que les résultats publicitaires décevants et les dépenses en IA alimentent les inquiétudes quant à la rentabilité nL3N46F0PV

** Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N :

BUZZ - Bondit après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires comparable trimestriel nL6N46F0H6

** Microsoft Corp MSFT.O :

BUZZ - En hausse alors que les perspectives de croissance du cloud apaisent les craintes liées aux dépenses nL3N46F0PI

** Carvana Co CVNA.N :

BUZZ - En hausse après des revenus du troisième trimestre supérieurs aux prévisions nL6N46F0IA

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - En baisse après l'annonce que la société serait en pourparlers avancés pour racheter Lumentum nL3N46F0UH

** ServiceNow Inc NOW.N :

BUZZ - Chute après des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre nL3N46F0W8

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - Résultats attendus alors que le développement de l'IA est à l'ordre du jour nL6N46E161

** Nebius Group NV NBIS.O :

** CoreWeave Inc CRWV.O :

** IREN Ltd IREN.O :

** Roundhill Neocloud ETF NCLD.O :

BUZZ - Les entreprises du secteur Neocloud reculent après les résultats décevants d'Alphabet au troisième trimestre

nL6N46F0KL

** Carrier Global Corp CARR.N :

BUZZ - Hausse grâce à la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, à l'augmentation des commandes et du carnet de commandes nL3N46F13J

** L3Harris Technologies Inc LHX.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels

nL3N46F13K

** Cheniere Energy Inc LNG.N :

BUZZ - En hausse grâce à une hausse du bénéfice au troisième trimestre nL3N46F16F

** Fortinet Inc FTNT.O :

** Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O :

** Palo Alto Networks Inc PANW.O :

** Okta Inc OKTA.O :

BUZZ - Les valeurs de la cybersécurité reculent après que Fortinet a signalé un ralentissement de la croissance de ses produits nL6N46F0ND

** FTAI Aviation Ltd FTAI.O :

BUZZ - Le titre progresse après que la bonne tenue des produits aérospatiaux a permis de dépasser les prévisions de bénéfice récurrent au troisième trimestre nL3N46F176

** Xcel Energy Inc XEL.O :

BUZZ - En hausse grâce à un bénéfice supérieur aux prévisions au troisième trimestre nL6N46F0OO

** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel et dépassé les attentes au troisième trimestre nL6N46F0OY

** Virtus Investment Partners Inc VRTS.N :

BUZZ - Le retard dans la publication des résultats du troisième trimestre pourrait peser sur le titre, selon TD Cowen

nL6N46F0OJ

** Gen Digital Inc GEN.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N46F0O7

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - Le titre progresse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel nL3N46F0ZX

** Bristol-Myers Squibb Co BMY.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et dépassé les résultats du troisième trimestre nL6N46F0QE

** eBay Inc EBAY.O :

BUZZ - En hausse après des prévisions annuelles optimistes et des résultats supérieurs aux attentes nL6N46F0P8

** T-Mobile US Inc TMUS.O :

BUZZ - En hausse après des chiffres d'affaires du troisième trimestre supérieurs aux estimations nL6N46F0MY

** Howmet Aerospace Inc HWM.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels

nL3N46F1CV

** Altria Group Inc MO.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel nL6N46F0NT

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