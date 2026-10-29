Après les frappes "dévastatrices" en Ukraine, l'UE appelle ses alliés à "accroître la pression" sur la Russie

Kaja Kallas à Wicklow, en Irlande, le 1er septembre 2026. ( AFP / PAUL FAITH )

"La Russie doit être tenue pour responsable", a estimé la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas sur le réseau X ce jeudi 29 octobre.

"Moscou n'est pas intéressée par la paix". Ce jeudi 29 octobre, l'Union européenne a dénoncé une nouvelle série de frappes "dévastatrices" menées par la Russie contre la population ukrainienne, et appelé ses alliés à renforcer à la fois le soutien à Kiev et la pression contre Moscou. "L'attaque meurtrière menée par la Russie contre la gare de Dnipro est une nouvelle agression brutale contre des civils ukrainiens. Elle montre clairement que Moscou n'est pas intéressée par la paix", a réagi la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas sur le réseau X.

"La Russie doit être tenue pour responsable", a-t-elle ajouté, en soulignant qu'elle allait mettre le sujet au menu des discussions du sommet UE-Canada à Montréal et de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à Atlanta. Le sommet à Montréal se tient jusqu'à vendredi, tandis que la réunion du G20 est prévue vendredi et samedi dans la grande ville du sud-est des Etats-Unis. "J'appellerai nos partenaires à renforcer encore notre soutien à l'Ukraine et à faire progresser les mécanismes de responsabilité", a dit la responsable de l'UE.

Kaja Kallas a cité le futur tribunal spécial pour l'Ukraine, destiné à juger l'invasion russe de ce pays, ainsi que la Commission internationale des réclamations, le mécanisme créé en 2023 par le Conseil de l'Europe pour enregistrer les demandes de réparations. Outre celle qui a fait au moins 14 morts sur un quai de gare à Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine, des frappes russes ont également tué des civils jeudi à Tcherniguiv (nord), Krementchouk (centre) et dans la région de Zaporijjia.

"Encore une série de frappes russes cruelles et dévastatrices contre des civils en Ukraine", a déploré le président du Conseil européen Antonio Costa, lui aussi sur X. "L'UE continuera d'accroître la pression sur la Russie et de soutenir l'Ukraine jusqu'à ce qu'une paix juste et durable soit obtenue. Nous appelons tous nos partenaires internationaux à faire de même", a ajouté le responsable portugais.