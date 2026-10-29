Marchés US : Les contrats à terme sur les indices boursiers américains réduisent leurs pertes après la publication de données économiques

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement réduit leurs pertes jeudi, alors que les investisseurs évaluaient les derniers chiffres de l'inflation, publiés au lendemain de la décision de la Réserve fédérale américaine de maintenir ses taux d'intérêt inchangés.

Un rapport du ministère du Commerce a montré que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles avait progressé de 0,5 % en septembre, conformément aux estimations des économistes interrogés par Reuters. En glissement annuel, il s'établissait à 3,6 %, ce qui correspondait également aux prévisions.

L'indice sous-jacent a progressé de 0,3 % en glissement mensuel, tandis qu'il s'établissait à 3,1 % en glissement annuel. Ces deux chiffres étaient conformes aux attentes.

Une autre estimation préliminaire du produit intérieur brut (PIB) a montré que l'économie américaine avait progressé de 3,4 % au troisième trimestre, contre une estimation de 3,2 %. Le rapport sur les demandes d'allocations chômage pour la semaine close le 24 octobre a révélé que le nombre de demandes s'élevait à 194 000, contre une estimation de 199 000.

À 8h32 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 146 points, soit 0,28%, ceux sur le S&P 500 EScv1 de 27,5 points, soit 0,35%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 de 346,5 points, soit 1,16%.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))