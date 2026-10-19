Marchés US : Centrus Energy, Disc Medicine, Crypto

Le S&P 500 et le Nasdaq ont ouvert en hausse lundi, les valeurs liées à l'IA ayant rebondi après la forte correction de la semaine dernière, tandis que la baisse des cours du pétrole a apporté un soutien supplémentaire à l'approche des publications de résultats clés prévues cette semaine. .N
** Intel Corp INTC.O :
BUZZ - J.P. Morgan relève la note d'Intel à "neutre", le titre progresse nL6N4650J6
** Red Cat Holdings Inc RCAT.O :
BUZZ - Envisage d'acquérir l'autrichien Steyr Motors; le titre progresse nL6N4650JZ
** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :
BUZZ - Rebond après la pire semaine depuis trois mois
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** Cleveland-Cliffs Inc CLF.N :
BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre nL4N4650Q3
** Nebius Group NV NBIS.O :
** CoreWeave Inc CRWV.O :
** IREN Ltd IREN.O :
BUZZ - Rebond des valeurs américaines du "néocloud" grâce à des achats sur repli après la correction du secteur de l'IA
nL6N4650O2
** Silgan Holdings Inc SLGN.N :
BUZZ - Annonce l'acquisition de Trivium pour 3,4 milliards de dollars; le cours de l'action progresse nL4N4650SI
** Nvidia Corp NVDA.O :
** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :
** Broadcom Inc AVGO.O :
** Qualcomm Inc QCOM.O :
BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs rebondissent après leur récente chute
nL6N4650OD
** Centrus Energy Corp LEU.N :
BUZZ - Acquiert Westerman Holdings pour près de 116 millions de dollars; le cours de l'action progresse nL6N4650RE
** Disc Medicine Inc IRON.O :
BUZZ - Le titre s'envole après la réussite d'un essai clinique décisif pour un médicament contre une maladie rare
nL4N4650VY
** Abivax SA ABVX.O :
BUZZ - Le cours de l'action chute après la publication des résultats d'un médicament concurrent, selon un trader
nL6N4650RH
** EyePoint Inc EYPT.O :
BUZZ - Le titre s'effondre après un deuxième échec de son médicament contre une maladie oculaire nL4N4650WX
** Coinbase Global Inc COIN.O :
** Strategy Inc MSTR.O :
** Robinhood Markets Inc HOOD.O :
** Riot Platforms Inc RIOT.O :
BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies remontent après le rebond du bitcoin nL4N4650V4
** Dow Inc DOW.N :
BUZZ - BofA relève la note du fabricant de produits chimiques Dow à "neutre" et augmente son objectif de cours
nL4N4650WV
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
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