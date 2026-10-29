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Marchés US : Alphabet, Ford, DoorDash
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 14:26

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les actions américaines s'apprêtaient à ouvrir en baisse jeudi, les résultats d'Alphabet ayant ravivé les craintes concernant la flambée des coûts liés à l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs évaluaient les dernières données sur l'inflation après la décision de la Réserve fédérale de maintenir ses taux d'intérêt inchangés. .N

** Amrize AG AMRZ.N :

BUZZ - En baisse après un Ebitda inférieur aux attentes au T3 et une révision à la baisse des prévisions annuelles

nL5N46F0NH

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - En baisse alors que les résultats publicitaires décevants et les dépenses en IA alimentent les inquiétudes quant à la rentabilité nL3N46F0PV

** Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N :

BUZZ - Le titre bondit après des ventes comparables trimestrielles supérieures aux attentes nL6N46F0H6

** Microsoft Corp MSFT.O :

BUZZ - En hausse alors que les perspectives de croissance du cloud apaisent les craintes liées aux dépenses nL3N46F0PI

** Carvana Co CVNA.N :

BUZZ - En hausse après des revenus du troisième trimestre supérieurs aux attentes nL6N46F0IA

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - En baisse après l'annonce que la société serait en pourparlers avancés pour racheter Lumentum nL3N46F0UH

** ServiceNow Inc NOW.N :

BUZZ - Chute après des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre nL3N46F0W8

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - En baisse alors que les inquiétudes liées aux dépenses en IA éclipsent les résultats supérieurs aux prévisions du troisième trimestre nL3N46F1FY

** Nebius Group NV NBIS.O :

** CoreWeave Inc CRWV.O :

** IREN Ltd IREN.O :

** Roundhill Neocloud ETF NCLD.O :

BUZZ - Les entreprises du secteur Neocloud reculent après les résultats décevants d'Alphabet au troisième trimestre

nL6N46F0KL

** Carrier Global Corp CARR.N :

BUZZ - Hausse grâce à la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, à l'augmentation des commandes et du carnet de commandes nL3N46F13J

** L3Harris Technologies Inc LHX.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels

nL3N46F13K

** Cheniere Energy Inc LNG.N :

BUZZ - En hausse grâce à une hausse du bénéfice au troisième trimestre nL3N46F16F

** Fortinet Inc FTNT.O :

** Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O :

** Palo Alto Networks Inc PANW.O :

** Okta Inc OKTA.O :

BUZZ - Les valeurs de la cybersécurité reculent après que Fortinet a signalé un ralentissement de la croissance de ses produits nL6N46F0ND

** FTAI Aviation Ltd FTAI.O :

BUZZ - Le titre progresse après que la bonne tenue des produits aérospatiaux a permis de dépasser les prévisions de bénéfice récurrent au troisième trimestre nL3N46F176

** Xcel Energy Inc XEL.O :

BUZZ - En hausse grâce à un bénéfice supérieur aux prévisions au troisième trimestre nL6N46F0OO

** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel et dépassé les attentes au troisième trimestre nL6N46F0OY

** Virtus Investment Partners Inc VRTS.N :

BUZZ - Le retard dans la publication des résultats du troisième trimestre pourrait peser sur le titre, selon TD Cowen

nL6N46F0OJ

** Gen Digital Inc GEN.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N46F0O7

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - Le titre progresse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel nL3N46F0ZX

** Bristol-Myers Squibb Co BMY.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et dépassé les résultats du troisième trimestre nL6N46F0QE

** eBay Inc EBAY.O :

BUZZ - En hausse après des prévisions annuelles optimistes et des résultats supérieurs aux attentes nL6N46F0P8

** T-Mobile US Inc TMUS.O :

BUZZ - En hausse après des chiffres d'affaires du troisième trimestre supérieurs aux estimations nL6N46F0MY

** Howmet Aerospace Inc HWM.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels

nL3N46F1CV

** Altria Group Inc MO.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel nL6N46F0NT

** West Pharmaceutical Services Inc WST.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles nL3N46F13A

** Textron Inc TXT.N :

BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre et une révision à la hausse des prévisions de bénéfices nL6N46F0PR

** Baxter International Inc BAX.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfices pour 2026 et des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre nL6N46F0RG

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères reculent alors que les anticipations de hausse des taux de la Fed pèsent sur l'or

nL3N46F1J4

** Palantir Technologies Inc PLTR.O :

BUZZ - Le titre progresse alors que JP Morgan rejoint le camp des optimistes sur les opportunités offertes par l'IA

nL6N46F0RF

** D.R. Horton Inc DHI.N :

BUZZ - Le titre recule en raison d'une faible demande immobilière nL3N46F1K8

** CNX Resources Corp CNX.N :

BUZZ - En hausse grâce à un bénéfice de base et un chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions au troisième trimestre

nL3N46F1FS

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année nL6N46F0S0

** SiriusXM Holdings Inc SIRI.O :

BUZZ - Recule après la publication d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice en baisse au troisième trimestre nL6N46F0SC

** Intercontinental Exchange Inc ICE.N :

BUZZ - En hausse après des bénéfices et un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieurs aux estimations

nL3N46F1MB

** Harley-Davidson Inc HOG.N :

BUZZ - En baisse après la publication des résultats du troisième trimestre; recul des expéditions nL3N46F1N8

** Enterprise Products Partners LP EPD.N :

BUZZ - En hausse après des résultats en excédent sur le bénéfice de base nL3N46F14S

** New Era Energy & Digital Inc NUAI.O :

BUZZ - Chute suite à un financement PIPE de 64 millions de dollars nL6N46F0SV

** FedEx Corp FDX.N :

BUZZ - En baisse alors que les coûts de transport routier pèsent sur les marges nL3N46F1KB

** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

** Western Digital Corp WDC.O :

** Sandisk Corp SNDK.O :

BUZZ - Les sociétés de stockage de données reculent après les résultats de Samsung nL6N46F0T7

** Crocs Inc CROX.O :

BUZZ - Le titre bondit après la révision à la hausse des prévisions de bénéfices et des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes nL6N46F0RY

** Mastercard Inc MA.N :

BUZZ - En hausse après des bénéfices du troisième trimestre supérieurs aux estimations nL6N46F0TK

** Ford Motor Co F.N :

BUZZ - En baisse malgré des résultats supérieurs aux prévisions nL3N46F0PS

** DoorDash Inc DASH.O :

BUZZ - En hausse après la conclusion d'un accord de 17 milliards de dollars avec son concurrent Instacart nL6N46F0T8

** Blue Owl Capital Inc OWL.N :

BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre et un encours sous gestion record

nL6N46917F

** The Hershey Company HSY.N :

BUZZ - En baisse après que la société a mis en garde contre les pressions sur les dépenses des consommateurs à l'approche d'Halloween nL6N46F0P1

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