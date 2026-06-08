Marchés obligataires : quand le risque politique redéfinit les fondamentaux

(Zonebourse.com) - Patrick Barbe, responsable de l'investissement obligataire Investment grade en Europe chez Neuberger Berman, livre son analyse sur les enjeux actuels des marchés obligataires européens face aux risques politiques et économiques.

Selon lui, "les marchés obligataires évoluent dans un environnement où les facteurs politiques pèsent de plus en plus sur l'appréciation du risque". Les trajectoires budgétaires, les décisions des banques centrales, les calendriers électoraux et les tensions géopolitiques influencent directement les conditions de financement des États et des entreprises. Dans ce contexte, la lecture des marchés ne peut plus se limiter aux seuls fondamentaux macroéconomiques.

Pour Patrick Barbe, "cette évolution renforce l'importance d'une approche active et sélective. Les marchés intègrent rapidement les informations confirmées, l'enjeu consiste donc à identifier les changements de perception avant qu'ils ne soient pleinement reflétés dans les prix. Cela suppose d'évaluer non seulement la qualité de crédit actuelle des émetteurs, mais aussi la direction probable de leur trajectoire économique, budgétaire et politique".

La France illustre cette approche relative du risque souverain. À ce stade, la dette française n'est pas perçue par les marchés comme un risque isolé ou systémique. Les investisseurs comparent d'abord les grands émetteurs entre eux, et certains pays anglo-saxons présentent aujourd'hui des déséquilibres budgétaires au moins aussi préoccupants. La France conserve par ailleurs des atouts structurels, avec une économie diversifiée et des entreprises leaders dans plusieurs secteurs.

La dynamique mérite toutefois d'être surveillée. Le sujet n'est pas seulement le niveau absolu de la dette, mais le coût auquel elle est désormais refinancée. Depuis 2024, les États renouvellent progressivement des dettes émises à des taux très bas par des titres émis à des niveaux nettement plus élevés. Pour la France, cette hausse de la charge d'intérêt réduit les marges de manoeuvre budgétaires et rend plus sensible la question de la stabilisation des dépenses publiques.

En outre, Patrick Barbe souligne qu'"aux États-Unis, la résilience de l'économie continue de surprendre les marchés. Le cycle d'investissement lié à l'intelligence artificielle, aux infrastructures technologiques et aux data centers soutient l'activité, tandis que le consommateur américain résiste mieux qu'anticipé. Cette dynamique contribue à repousser le scénario d'un ralentissement marqué, même si elle s'accompagne de nouveaux points de vigilance, notamment sur les besoins énergétiques, les coûts de l'électricité et les effets différenciés sur les ménages".

Cette divergence entre les États-Unis et la zone euro complique la lecture des banques centrales. La Fed fait face à une économie encore robuste et à des pressions de prix qui n'ont pas totalement disparu. À l'inverse, la zone euro reste confrontée à une demande plus faible, alors même que les besoins d'investissement augmentent fortement dans la défense, les infrastructures et la transition énergétique.

"Pour les marchés obligataires européens, l'enjeu des prochains mois sera donc d'évaluer la capacité des banques centrales à maintenir un cap restrictif sans peser excessivement sur l'investissement. Dans un environnement de besoins de financement structurellement plus élevés, la politique monétaire devra être analysée non seulement au regard de l'inflation, mais aussi de ses effets sur la croissance potentielle, la soutenabilité budgétaire et la capacité des économies européennes à financer leurs priorités de long terme", explique Patrick Barbe.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.