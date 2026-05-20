MARCHÉS MONDI AUX-Les rendements obligataires marquent une pause près de leur plus haut récent, tandis que les actions restent stables dans l'attente des résultats de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les rendements des bons du Trésor se maintiennent près des nouveaux sommets atteints cette nuit

* Résultats de Nvidia après la clôture; les employés de Samsung s'apprêtent à faire grève

* Les prix du pétrole restent élevés; le yen oscille autour de 159 pour un dollar

* Le ralentissement de l'inflation britannique fait baisser les rendements des gilts

(Mise à jour avec les premières transactions en Europe) par Alun John et Stella Qiu

Les marchés boursiers ont marqué une pause mercredi, les rendements obligataires s'étant stabilisés juste en dessous de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, sur fond de craintes d'inflation liées à la guerre, même si ces rendements restent suffisamment élevés pour assombrir les perspectives concernant les résultats de Nvidia attendus plus tard dans la journée.

Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint dans la nuit son plus haut niveau depuis 16 mois, à 4,687%, tandis que celui des obligations à 30 ans a grimpé à 5,198%, des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis 2007. Les deux ont depuis légèrement reculé, s'établissant respectivement à 4,65% et 5,17%. US10YT=RR US30YT=RR

Les obligations à plus longue échéance ont également fait l'objet d'une vague de ventes en Europe et au Japon, poussant les rendements près de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, les investisseurs s'attendant à ce que la hausse des prix de l'énergie – provoquée par la fermeture effective du détroit d'Ormuz – alimente une inflation plus générale et oblige les banques centrales à relever leurs taux d'intérêt.

Les rendements ont légèrement baissé mercredi. Le rendement allemand à 10 ans, référence de la zone euro, a reculé de 2 points de base à 3,17%, après avoir atteint mardi son plus haut niveau depuis 15 ans, offrant un certain soutien aux actions européennes, en hausse de 0,2%. .STOXX

Plus tôt, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,5%, enregistrant une quatrième séance consécutive de baisse, tandis que les actions américaines ont également chuté pendant la nuit. Les contrats à terme laissaient entrevoir de modestes gains aux États-Unis plus tard dans la journée.

Mohit Kumar, économiste en chef pour l'Europe chez Jefferies, a déclaré avoir conseillé à ses clients d'éviter les obligations à long terme “car le choc actuel des prix du pétrole entraîne une hausse de l'inflation et des déficits”.

“Même si nous restons dans ce scénario de "ni guerre ni paix" pendant une période prolongée, cela aurait un impact négatif sur les prix du pétrole et l'inflation. Nous devrions également assister à un soutien gouvernemental en faveur des subventions aux carburants et à une augmentation des allocations chômage, car le choc pétrolier réduit l'activité économique.”

“La hausse des taux devrait également commencer à se répercuter sur les actifs risqués”, a-t-il déclaré, utilisant un terme qui désigne généralement les actions et d’autres classes d’actifs telles que les obligations d’entreprises.

Des signes timides d’un relâchement de la pression exercée par le Golfe sont apparus mercredi, alors que deux pétroliers chinois ont quitté le détroit d’Ormuz, selon les données maritimes, à la suite des commentaires positifs du président américain et de son vice-président.

Les contrats à terme sur le Brent ont chuté de 2%. Les espoirs de voir davantage de navires franchir ce détroit stratégique ont toutefois déjà été déçus par le passé.

À Pékin, moins d’une semaine après la visite très médiatisée du président américain Donald Trump, le dirigeant chinois Xi Jinping s’est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine, affirmant qu’il était impératif de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

JOURNÉE CAPITALE POUR LES FABRICANTS DE PUCES

C'est une journée décisive pour les fabricants de puces, Nvidia NVDA.O devant publier ses résultats du premier trimestre après la clôture. Les attentes restent élevées, le chiffre d'affaires devant bondir de près de 80% pour atteindre environ 79 milliards de dollars, selon l'estimation médiane d'une enquête LSEG menée auprès d'analystes.

Le contexte mondial est également plus complexe. Un syndicat de Samsung Electronics 005930.KS a déclaré qu’il allait lancer une grève de 18 jours à partir de jeudi, menaçant l’approvisionnement en semi-conducteurs.

L'action Samsung a chuté de 4,4% avant de clôturer globalement stable. Elle affiche toujours une hausse de 130% cette année, figurant parmi les valeurs les plus performantes de la forte remontée des actions mondiales du secteur des puces électroniques qui a soutenu l'ensemble des marchés boursiers.

“À ce stade, mon scénario de base reste que nous assistons à un recul correctif après une remontée absolument phénoménale”, a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG. “Les rendements américains créent manifestement des remous sur le marché et attirent désormais beaucoup d’attention.”

“Nvidia pourrait publier des résultats dépassant largement les attentes... mais je ne le pense pas. Je ne crois pas que Nvidia soit encore capable de créer la surprise et de surprendre tout le monde comme elle l’a fait par le passé.”

Sur les marchés des changes, le dollar s'est maintenu près de son plus haut niveau en six semaines face à un panier de devises majeures. =USD Il s'est stabilisé à 150,02 yens

JPY=EBS , à 1,1592 dollar pour un euro EUR= et à 1,3387 dollar pour une livre sterling. GBP=

La livre sterling n'a guère réagi aux données sur l'inflation britannique, plus faibles que prévu, bien que les traders aient réduit leurs paris sur des hausses imminentes des taux de la Banque d'Angleterre, faisant baisser de 10 points de base les rendements des gilts à deux ans. GB/

Le cours au comptant de l'or =XAU est resté stable à 4.487 dollars l'once, soit son plus bas niveau depuis environ six semaines.