MARCHÉS MONDI AUX-Les marchés boursiers mondiaux s'envolent tandis que le prix du pétrole recule suite à l'annonce d'un accord de paix avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions bondissent après l'annonce selon laquelle les États-Unis seraient sur le point de publier un mémorandum mettant fin à la guerre

* Le Stoxx 600 progresse de 2,6%; les contrats à terme sur le S&P gagnent 0,9%; le pétrole recule de 10,6%

* L'engouement pour l'IA contribue également à la hausse des actions

(Mise à jour des cours, ajout d'un commentaire d'analyste sur l'annonce du mémorandum de paix) par Harry Robertson

Les actions ont bondi et les prix du pétrole ont chuté mercredi après qu’un article a indiqué que la Maison Blanche estimait être sur le point de conclure un mémorandum visant à mettre fin à la guerre avec l’Iran , tandis que la dynamique des transactions liées à l’IA s’accélérait.

Le média Axios a rapporté que les États-Unis attendaient des réponses de l'Iran sur plusieurs points clés dans les 48 heures à venir. Une source pakistanaise impliquée dans les efforts de paix a confirmé cette information à Reuters mercredi.

Le Brent LCOc1 , référence mondiale, a plongé de 10,6% à 98,20 dollars le baril, son plus bas niveau en deux semaines.

La guerre a pratiquement fermé le détroit d'Ormuz, par lequel transitent normalement 20% de l'énergie mondiale, mais Axios a rapporté que l'accord impliquerait que les deux parties lèvent les restrictions concernant le transit par cette voie navigable.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX a prolongé sa progression et a clôturé en hausse de 2,6% après avoir gagné 0,7% la veille. L'indice MSCI All-Country World .MIWD00000PUS a grimpé de 0,9% pour atteindre un nouveau record.

Les contrats à terme sur l'indice américain S&P 500 ESc1 ont progressé de 0,9%, au lendemain d'une hausse de 0,8% de l'indice .SPX , qui a atteint son plus haut niveau historique , porté par les bons résultats des entreprises et l'engouement pour l'intelligence artificielle.

"Une hausse assez spectaculaire sur fond de ces annonces, presque comme si le marché était passé en mode "acheter tout ce qui bouge"", a déclaré Michael Brown, stratège de recherche senior chez Pepperstone.

"Il est difficile de dire à quel point nous sommes proches d’un accord", a-t-il ajouté. "Les acteurs du marché, cependant, ne vont pas attendre la confirmation de bonnes nouvelles et anticipent désormais un dénouement positif."

Le dollar américain =USD , qui a servi de valeur refuge pendant la guerre en Iran, a chuté de 0,55% face à ses principaux homologues, reflétant les espoirs des investisseurs quant à un éventuel accord.

Dans le même temps, les rendements des obligations d'État ont baissé parallèlement aux cours du pétrole, les traders ayant revu à la baisse leurs anticipations de hausse des taux par les banques centrales.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a baissé de 7 points de base, à 4,35%.

Bien que les actions aient fortement rebondi, les turbulences sur les marchés de l'énergie et obligataires pourraient peser sur la croissance mondiale. Les prix du pétrole sont environ 35% plus élevés qu'au début du conflit fin février, tandis que les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont augmenté d'environ 40 points de base.

Les analystes ont également averti qu'un accord de paix était loin d'être certain.

"La probabilité d'une déception plane", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote, "ce qui laisse penser qu'une partie des gains pourrait être effacée".

LE RALLYE DE L'IA STIMULE LES MARCHÉS BOURSIERS MONDIAUX

L'indice le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a bondi de 3,2%.

Samsung Electronics 005930.KS a bondi de 14%, dépassant la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière et devançant Berkshire Hathaway BRKa.N .

"Compte tenu des dépenses d’investissement que nous observons chez les hyperscalers américains spécialisés dans l’IA), la trajectoire de croissance des bénéfices pour des secteurs tels que les semi-conducteurs, le matériel technologique, l’industrie et les matériaux en Asie dépasse tout ce que j’ai pu voir depuis longtemps", a déclaré Rushil Khanna, responsable des investissements en actions pour l’Asie chez Ostrum, une filiale de Natixis Investment Managers.

Aux États-Unis, l'action du fabricant de puces Advanced Micro Devices AMD.O a bondi de 16% en séance prolongée, la société ayant annoncé mardi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux attentes de Wall Street , ce qui a contribué à alimenter l'enthousiasme pour l'IA sur l'ensemble des marchés.

Sur les marchés des changes, le yen JPY= s'est fortement raffermi, gagnant jusqu'à 1,8% pour s'établir à 155 pour un dollar, les traders restant à l'affût d'une nouvelle intervention des autorités de Tokyo pour soutenir la devise en difficulté.