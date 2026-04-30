MARCHÉS MONDI AUX-Les inquiétudes liées au pétrole font trembler les marchés européens avant les décisions de la BCE et de la BoE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Brent atteint son plus haut niveau depuis quatre ans

* La BCE et la BoE devraient maintenir leurs taux mais adopter un ton ferme

* La Fed, dans une posture restrictive, fait grimper le dollar et les rendements obligataires mondiaux

* Les résultats d'Apple attendus jeudi à Wall Street

(Mises à jour avec les mouvements des marchés européens tout au long de la journée) par Marc Jones

Une nouvelle vague d'aversion au risque a balayé les marchés boursiers et obligataires mondiaux jeudi, et le pétrole a atteint son plus haut niveau depuis quatre ans, sur fond de craintes que la guerre en Iran ne s'aggrave, avant des réunions qui s'annoncent difficiles pour la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre.

La hausse des contrats à terme sur le Brent LCOc1 , référence mondiale du pétrole, à plus de 126 dollars avant de reculer, ainsi que la baisse précoce des actions européennes

.EU , reflétaient les craintes qu'un conflit prolongé au Moyen-Orient ne vienne étouffer l'approvisionnement en pétrole pendant des mois.

Le durcissement du ton de la Réserve fédérale américaine , qui a maintenu ses taux inchangés mercredi, a fait que les coûts d'emprunt sur le marché obligataire restaient plus élevés en Europe, les investisseurs s'attendant à ce que la BCE et la BoE emboîtent le pas jeudi.

Les rendements des obligations allemandes à deux ans

DE2YT=RR – qui sont sensibles aux variations de taux à court terme de la BCE – ont été confrontés à la perspective d'une neuvième hausse quotidienne, tandis que les rendements des gilts britanniques à deux ans GB2YT=RR ont brièvement atteint leur plus haut niveau en deux ans et demi. GVD/EU

AXIOS ANNONCE QUE TRUMP SERA INFORMÉ

Gilles Moec, économiste en chef chez AXA, a déclaré que tout tournait autour des inquiétudes concernant la guerre américano-israélienne contre l'Iran .

Le site d'information Axios a cité des sources non précisées selon lesquelles le président américain Donald Trump serait briefé jeudi par le chef du Commandement central américain , Brad Cooper, sur de nouveaux plans d'action militaire potentielle contre l'Iran.

Les négociations sont au point mort et Axios a indiqué que Washington espérait amener l'Iran à se montrer plus flexible à la table des négociations sur les questions nucléaires.

Les investisseurs craignent qu'un conflit prolongé ne fasse grimper les prix à la pompe et ne conduise même les économies vers la récession.

“ Le choc inflationniste est important et va probablement durer plus longtemps que prévu, tandis que les dommages causés à l’économie seront plus importants ”, a déclaré Gilles Moec.

“ Cela fait le jeu des faucons ”, a-t-il ajouté, faisant référence aux banquiers centraux qui réclament une hausse des taux d’intérêt pour prévenir de nouveaux problèmes inflationnistes.

Les contrats à terme sur le Brent ont progressé de près de 3 % à 122 dollars le baril sur les marchés européens après avoir atteint 126,41 dollars pendant la nuit, leur plus haut niveau depuis mars 2022. Le prix du Brent a désormais plus que doublé cette année. O/R

Le dollar américain .DXY , qui constitue une valeur refuge privilégiée depuis le début de la guerre le 28 février, a atteint son plus haut niveau en plus de deux semaines face à un panier des principales devises.

Le yen japonais JPY=EBS a également franchi le seuil clé des 160, alimentant de nouvelles spéculations sur une éventuelle intervention sur le marché des changes de la part de Tokyo après ses avertissements verbaux répétés.

La devise japonaise a chuté de plus de 2 % depuis le début de la guerre et les investisseurs ont constitué la plus importante position courte sur le yen depuis près de deux ans, pariant que ni les hausses de taux ni les avertissements d'intervention ne viendront à son secours.

Dans la nuit, le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans JP10YTN=JBTC a grimpé à 2,5 %, son plus haut niveau depuis juin 1997. /JP

TOUS LES REGARDS TURNÉS VERS APPLE

Les investisseurs se préparaient également à la publication des résultats du fabricant d'iPhone Apple AAPL.O plus tard dans la journée, dans le cadre d'une semaine déjà frénétique de publications des “ Big Tech ”. .N

Les actions d'Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, avaient bondi de 7 % mercredi lors des négociations prolongées à Wall Street après avoir dépassé les prévisions. Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O affichaient également de solides performances, tandis que Meta META.O , propriétaire de Facebook et d'Instagram, chutait de 7 % en raison de ses projets d'investir des milliards supplémentaires dans l'IA et les centres de données. .N

L'attention de l'Europe se portait désormais sur les signaux que donneraient la BCE et la BoE, en particulier après le changement de ton opéré mercredi par la Fed.

Trois membres du conseil d'administration de la banque centrale américaine ont voté en faveur de la suppression de la tendance à l'assouplissement dans sa déclaration de politique monétaire, lors d'une décision qui a été la plus divisée depuis 1992.

Le président sortant Jerome Powell a confirmé qu'il resterait gouverneur pour l'instant afin de défendre l'indépendance de l'institution, alors que son successeur Kevin Warsh, choisi par le président américain Donald Trump , partisan des taux bas, est en passe d'être confirmé.

Laura Cooper, stratège en investissements mondiaux et responsable du crédit macro chez le gestionnaire de fonds Nuveen, a déclaré que la réunion de la BoE serait suivie de très près, car les marchés anticipent plusieurs hausses de taux à l'issue de celle-ci.

“ Le Royaume-Uni m’intéresse particulièrement dans la mesure où nous considérons qu’il s’agit probablement de l’une des plus grandes erreurs d’évaluation sur les marchés à l’heure actuelle ”, a déclaré Cooper, expliquant qu’elle s’attendait à un scénario très différent compte tenu de l’impact probable sur l’économie britannique.

“ Nous pensons que la BoE devra baisser ses taux; sa prochaine décision sera une baisse des taux, probablement pas avant le quatrième trimestre. ”