Guerre en Iran : les ambassadeurs américains tentent de convaincre leurs alliés de rejoindre une coalition pour sécuriser le détroit d'Ormuz

Washington cherche à mettre en place une coalition sous sa direction pour partager des informations, coordonner des actions diplomatiques et faire appliquer des sanctions.

Un navire dans le détroit d'Ormuz. (illustration) ( AFP / GIUSEPPE CACACE )

L'administration Trump a demandé aux ambassadeurs américains de convaincre les alliés des États-Unis de rejoindre une colaition internationale chargée de sécuriser le détroit d'Ormuz, affirme jeudi 30 avril le Wall Street Journal . Cette voie navigable cruciale pour le commerce mondial est bloquée depuis l'offensive américano-israélienne contre l'Iran.

Citant un télégramme du département d'État américain, le quotidien révèle l'existence d'un projet appelé "Mécanisme de liberté maritime", par lequel une coalition dirigée par les États-Unis partagerait des informations, coordonnerait son action diplomatique et ferait appliquer les sanctions.

Le détroit d'Ormuz, par lequel transite habituellement un cinquième des hydrocarbures consommés dans le monde , reste soumis à un double blocus iranien et américain.

Et un haut responsable américain a indiqué mercredi que la Maison Blanche envisageait de "poursuivre le blocus actuel pendant des mois si nécessaire" , alors que les négociations sont au point mort.

"Protéger l'économie mondiale"

"Votre participation renforcera notre capacité collective à rétablir la liberté de navigation et à protéger l'économie mondiale", assure le télégramme cité par le journal, jugeant "essentielle" une action collective pour notamment "imposer des coûts significatifs à l'obstruction iranienne du transit par le détroit".

Donald Trump avait pressé ses alliés européens d'intervenir fin mars, avant de se plaindre abondement de leur refus d'envoyer des forces dans la région.

"Il est assez triste que l'Otan ait tourné le dos aux Américains au cours des six dernières semaines, quand ce sont les Américains qui financent leur défense", avait notamment estimé la Maison Blanche.

Le pétrole a bondi à plus de 125 dollars le baril jeudi, après que les Etats-Unis ont évoqué la perspective d'un long blocus des ports iraniens.