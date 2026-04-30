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Golf-Le LIV cherche de nouveaux investisseurs après le retrait du financement saoudien
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 13:08

LIV Golf - Riyadh

LIV Golf - Riyadh

Le LIV Golf a annoncé jeudi une ‌nouvelle direction et sa quête d'un nouveau partenaire financier de long terme après l'arrêt programmé ​du financement saoudien.

Des sources au sein du LIV ont annoncé mercredi à Reuters que le Fonds public d'investissement saoudien (PIF) allait cesser de financer le circuit à la fin de la saison. Le ​soutien a atteint plus d'un milliard de dollars par an depuis 2022.

Sans jamais mentionner le PIF, le LIV a fait état ​jeudi d'une "transition d'une phase de lancement fondatrice vers ⁠un modèle d'investissement diversifié et multi‑partenaires" et annoncé un nouveau conseil d'administration indépendant, présidé par ‌Gene Davis et Jon Zinman.

"LIV Golf a construit quelque chose de véritablement différenciant – une ligue mondiale avec des fans passionnés, des talents de classe mondiale et ​une dynamique commerciale démontrée", a ‌déclaré Gene Davis dans un communiqué.

"Avec l'équipe de direction, Jon et ⁠moi voyons une opportunité claire d'aider la ligue à formaliser sa structure, attirer et sécuriser des capitaux de long terme, et positionner l'activité sur une trajectoire de croissance", a‑t‑il ajouté.

Porté par les ⁠milliards du PIF, LIV ‌avait bouleversé le monde du golf fin 2021 en débauchant certaines des ⁠plus grandes stars du PGA Tour, le circuit historique et principal.

Les vainqueurs de majeurs Bryson ‌DeChambeau, Jon Rahm, Phil Mickelson, Dustin Johnson, Brooks Koepka et Patrick Reed ont tous ⁠rejoint la ligue, qui propose des épreuves par équipes disputées dans ⁠le monde entier, assorties ‌de dotations de plusieurs millions de dollars.

Le LIV doit désormais convaincre ses têtes d'affiche, liées par ​des contrats très lucratifs, de la viabilité de ‌son modèle sans le financement saoudien.

Certains ont déjà choisi de revenir sur le PGA Tour comme Brooks Koepka, cinq fois ​vainqueur dans les tournois majeurs, et Patrick Reed, qui prévoit de retrouver sa carte en 2027.

LIV a indiqué que la ligue avait doublé son chiffre d'affaires cette saison par ⁠rapport à l'an passé et estime que son format par équipes représente un atout majeur pour attirer des investisseurs.

"Nous capitalisons désormais sur cette dynamique pour engager des discussions constructives et tournées vers l'avenir avec de potentiels investisseurs et partenaires internationaux qui partagent notre vision pour un golf inclusif et modernisé", a déclaré la ligue.

(Rédigé par Nick Mulvenney à Sydney, version française Vincent Daheron, ​édité par Benoit Van Overstraeten)

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