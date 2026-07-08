MARCHÉS-Les Bourses amplifient leurs pertes avec les tensions USA-Iran, le pétrole grimpe de 6%

Les Bourses européennes creusent leurs pertes mercredi, tandis que les prix du pétrole et les rendements des obligations d'État grimpent, après que le président américain a estimé que l'accord-cadre signé avec l'Iran en juin pour mettre fin à la guerre était mort.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 2,14% à 8.255,62 points vers 09h01 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 2,27% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 1,56%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E recule de 1,95%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,76% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,75%.

A la même heure, le Brent LCOc1 grimpe de 6,27% à 78,81 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 de 6,4% à 74,95 dollars.

Cette nouvelle flambée des cours du brut se traduit par une hausse des rendements obligataires, les investisseurs craignant que les risques inflationnistes, qui s'étaient quelque peu apaisés depuis juin, ne reviennent en force avec la recrudescence des tensions.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , référence de la zone euro, prend 7,4 points de base à 3,0617%, tandis que celui de l'obligation à deux ans DE10YT=RR avance de 8,4 points de base à 2,6677%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans

US10YT=RR affiche un gain 4,6 points de base à 4,5751% et le deux ans US2YT=RR progresse de 5,4 points de base à 4,2161%.

Le dollar gagne 0,11% face à un panier de devises de référence .DXY , les tensions renforçant l'attrait de la devise en tant que valeur refuge.

"Je pense que c'est terminé", a déclaré Donald Trump au sommet de l'Otan à Ankara, en référence à l'accord signé le mois dernier par les deux pays, et en ajoutant qu'il ne souhait plus négocier avec les Iraniens.

L'armée américaine a mené mercredi de nouvelles frappes en Iran après avoir suspendu mardi l'autorisation temporaire accordée à l'Iran pour vendre son pétrole dans le cadre du protocole d'accord.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)