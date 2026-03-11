Marchés: le pétrole suspendu au déblocage des réserves stratégiques, les Bourses d'Asie en hausse

Un panneau affiche les tarifs des carburants dans une station-service Esso à Montpellier, le 9 mars 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

Les cours du pétrole évoluent mercredi en dents de scie autour de l'équilibre, dans un marché volatil suspendu au possible déblocage des réserves stratégiques de brut des grands pays consommateurs, tandis que les Bourses d'Asie progressent encore.

- Pétrole volatil, les investisseurs guettent les stocks stratégiques -

Vers 06H30 GMT, le baril de WTI, référence du marché américain, gagnait 0,69% à 84,03 dollars, après avoir bondi de 5% en début d'échanges puis évolué en repli.

Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, était stable à 87,80 dollars.

Après plusieurs jours de flambée, les prix du pétrole avaient chuté mardi dans le sillage des déclarations de Donald Trump affirmant que la guerre avec l'Iran était "quasiment" terminée.

Le marché digère désormais des informations du quotidien américain Wall Street Journal, selon lesquelles l'Agence internationale de l'énergie (AIE) projette le plus important déblocage de réserves de pétrole de son histoire afin de faire baisser les prix du brut.

Ce déblocage dépasserait les 182 millions de barils de pétrole mis sur le marché par les pays membres de l'AIE en deux phases en 2022, au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ont précisé ces mêmes sources.

"La proposition a été présentée mardi lors d'une réunion d'urgence des 32 pays membres de l'AIE" - parmi lesquels figurent les Etats-Unis, la France, la Japon et la Corée du Sud - "et les pays devraient se prononcer mercredi", poursuit le WSJ.

La planète consomme quelque 100 millions de barils d'or noir quotidiennement. Quant aux membres de l'AIE, ils détiennent "plus de 1,2 milliard de barils de stocks publics d'urgence", ainsi qu'"environ 600 millions de barils supplémentaires de stocks détenus par l'industrie sous obligation gouvernementale", selon l'agence.

L'organisation avait indiqué mardi que la situation "(s'était) dégradée ces derniers jours".

La circulation reste quasiment paralysée dans le détroit d'Ormuz, par où transitent d'ordinaire environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux.

L'armée américaine a annoncé mardi avoir détruit 16 bateaux poseurs de mines iraniens "près du détroit". Et un navire a été touché par un "projectile inconnu" dans le détroit, qui a provoqué un incendie à bord, selon l'agence maritime britannique UKMTO.

Les menaces sur les infrastructures de production persistent également: l'Arabie saoudite indiquait mercredi avoir de nouveau neutralisé des drones se dirigeant vers un champ pétrolier.

- Rôle d'"amortisseur" -

Parallèlement au possible déblocage des stocks stratégiques, "l'Arabie saoudite devrait rediriger ses expéditions de pétrole via la mer Rouge, les flux devant atteindre leur pleine capacité dans les prochains jours", complète Lloyd Chan, de MUFG.

"Bien que cela ne puisse se substituer entièrement aux volumes transitant habituellement par Ormuz, cela apporte un léger soulagement sur l'offre", poursuit-il, tout en avertissant que les "risques demeurent très élevés".

Leurs capacités de stockage approchant de la saturation sans possibilité d'exporter par Ormuz, plusieurs pays doivent ainsi réduire leur production: "Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Irak et Koweït ont collectivement réduit leur production de 6,7 millions de barils/jour, un cinquième de la production régionale habituelle", prévient M. Chan.

Dans ce contexte, reste à voir si l'éventuel recours aux réserves stratégiques apaisera durablement les marchés.

"Sur le papier, cela paraît énorme (...) mais les marchés se basent sur la vitesse d'acheminement (...) Les contraintes opérationnelles empêchent d'ouvrir le système comme une simple vanne", prévient Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management.

En outre, "c'est un flux quotidien d'approvisionnement qui s'est brutalement interrompu", or "les réserves stratégiques sont conçues comme amortisseur, et non comme moteur de remplacement", insiste-t-il, jugeant que cela ne résoudra pas "le problème sous-jacent".

- Les Bourses confortent leurs gains -

Encouragées par la modération des cours du brut, les Bourses asiatiques consolident mercredi leurs gains de la veille après leur dégringolade de lundi.

A Tokyo, l'indice vedette Nikkei a clôturé en hausse de 1,43% à 55.025,37 points.

A Séoul, l'indice Kospi a grimpé de 1,40%. La Bourse de Sydney a pris 0,59%, Taipei a bondi de 4,10%. L'indice hongkongais Hang Seng était stable.

Le dollar se stabilisait à 157,89 yens. Le billet vert est porté récemment par les perspectives d'inflation accrue face à la flambée des cours énergétiques. L'or était stable à 5.196 dollars l'once.