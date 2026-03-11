L'édito de McGeever : la sonnette d'alarme du crédit privé fait écho aux avertissements de 2007 concernant les subprimes

par Jamie McGeever

Chaque crise des marchés financiers est différente, mais elles riment, et des parallèles commencent à émerger entre les secousses qui frappent actuellement le crédit privé et celles qui ont touché les logements à risque aux États-Unis et qui ont conduit à la crise financière mondiale de 2007-2009.

Cela ne veut pas dire qu'une répétition de ce krach historique est à l'ordre du jour. Mais il existe un risque croissant que le stress croissant du crédit privé - liquidités rares ou inexistantes, tarification opaque et rachats massifs - se répercute sur les marchés publics des valeurs mobilières.

BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde avec quelque 14.000 milliards de dollars sous gestion, a déclaré vendredi qu'il avait limité les retraits d'un fonds de dette phare après une forte augmentation des demandes de rachat. Quelques jours plus tôt, le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone BX.N a déclaré qu'il avait relevé le plafond de rachat de son fonds de crédit privé BCRED pour répondre à des demandes de retrait record.

La sonnette d'alarme tirée par ces deux mastodontes fait suite à un événement similaire survenu le mois dernier chez Blue Owl OWL.N , un plus petit gestionnaire d'actifs alternatifs, et aux faillites du fournisseur américain de pièces détachées automobiles First Brands et du concessionnaire automobile Tricolor à la fin de l'année dernière, qui ont incité le directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , Jamie Dimon, à lancer un avertissement: "Lorsque vous voyez un cafard, il y en a probablement d'autres"

Les investisseurs qui ont le sens de l'histoire, ou qui étaient présents dans les années 2000, peuvent penser que tout cela semble un peu familier. En 2007, BNP Paribas, Bear Stearns et HSBC ont bloqué les rachats des fonds subprime américains ou ont averti qu'ils étaient en difficulté - un risque apparemment minime qui s'est métastasé en un effondrement financier mondial.

Bien sûr, la crise financière mondiale n'a explosé qu'en septembre 2008, lorsque les autorités américaines ont autorisé Lehman Brothers à faire faillite. Mais la crise s'était développée régulièrement depuis au moins 18 mois, les secousses des fonds subprime ayant donné aux investisseurs des avertissements précoces sur les problèmes qui se préparaient.

Les raisons qui poussent les investisseurs à ne pas accéder à leur propre argent aujourd'hui sont probablement similaires à celles de 2007: les actifs ont probablement perdu beaucoup de valeur et devraient donc être vendus à perte; le gestionnaire d'actifs peut craindre de déclencher une vente forcée d'autres actifs pour obtenir les liquidités demandées; ou le fonds peut avoir du mal à se débarrasser d'actifs illiquides. Il peut aussi s'agir d'un peu de tout cela à la fois.

Quoi qu'il en soit, comme ce fut le cas avec les prêts hypothécaires à risque et les produits dérivés connexes en 2007, il est difficile de savoir ce que valent réellement les actifs de crédit privés aujourd'hui, car le marché est tellement opaque et illiquide. Lorsque la découverte des prix s'évapore, les hypothèses les plus baissières l'emportent souvent.

Une autre similitude avec les subprimes de 2007 est que le crédit privé et les marchés privés en général ne sont pas considérés comme posant un risque systémique pour la stabilité financière. Comme nous le savons tous, cela s'est avéré être un vœu pieux à l'époque.

Les subprimes riment mais ne se répètent pas

La situation est-elle différente cette fois-ci ?

Probablement, si l'on s'en tient à l'ampleur du phénomène. Le marché des titres adossés à des créances hypothécaires, à l'origine du GFC, valait environ 7 200 milliards de dollars en 2007, soit 5 % de la valeur totale des titres mondiaux à l'époque, selon Investec. Aujourd'hui, le marché du crédit privé représente environ 2 000 milliards de dollars, soit moins de 1 % de l'ensemble des titres mondiaux.

D'autre part, comme les subprimes en 2007, le crédit privé est aujourd'hui peu réglementé, en tout cas par rapport aux prêteurs bancaires traditionnels, ce qui signifie que sa portée réelle n'est pas facile à déterminer.

De plus, les investisseurs individuels ordinaires s'impliquent de plus en plus. Selon Investec, les investisseurs individuels représenteront 16,6 % des avoirs des fonds de crédit privé à la fin de 2024, contre 5,5 % en 2020.

Parallèlement, les taux de défaillance des crédits privés augmentent, atteignant un niveau record de 9,2 % en 2025, selon l'agence de notation Fitch Ratings la semaine dernière. Ce chiffre est en hausse par rapport au précédent record de 8,1 % en 2024.

Fait peut-être inquiétant, ces défaillances ne concernent pas les sociétés de logiciels,qui sont devenues d'importants emprunteurs privés. Le secteur des logiciels a été frappé cette année par les craintes de perturbations liées à l'intelligence artificielle, ce qui a fait chuter les actions des géants du crédit privé Blackstone, KKR KKR.N et Apollo APO.N de 30 à 45% au cours des derniers mois.

Les risques plus généraux liés au crédit privé semblent orientés à la baisse. L'économie américaine se trouve dans une situation délicate, confrontée à un marché de l'emploi chancelant et aux retombées de la guerre au Moyen-Orient , y compris la volatilité sauvage des marchés pétroliers et le spectre d'une "stagflation" des temps modernes

Il est vrai que le consensus est que les fondamentaux de l'économie sont solides et que le crédit privé n'est pas assez important ou bien intégré pour torpiller la croissance du PIB ou les marchés d'actifs plus larges. Comme le notent les stratèges de Barclays, le crédit privé a des problèmes, mais ils ne sont pas assez importants pour faire entrer les États-Unis en récession.

Bien entendu, c'est exactement la façon dont les subprimes ont été perçues en 2007.

Pour paraphraser Warren Buffett, lorsque la marée des liquidités se retire, on voit qui a nagé nu. Les événements récents sur le marché du crédit privé suggèrent que d'autres fonds pourraient bientôt être exposés.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters)

