Paris sportifs : Polymarket s'associe avec Palantir pour surveiller ses pronostics grâce à l'IA

Polymarket cherche à se faire reconnaître comme une plateforme de pronostics en ligne légale, alors que le site est bloqué ou interdit dans nombre de pays européens et plusieurs nations asiatiques.

Interdits dans de nombreux pays, le plus grand marché financier de pronostics en ligne va-t-il gagner en légitimité ? Polymarket a annoncé mardi 10 mars un partenariat avec l'américain Palantir pour surveiller ces transactions, au moment où se multiplient les accusations de délits d'initiés réalisés grâce à la plateforme. Ce partenariat utilisera Vergence AI, une coentreprise lancée en 2025 par Palantir Technologies, géant américain de l'analyse des données connu pour ses liens avec les agences de renseignements, et TWG AI, une société spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée au sport. La mission de Vergence AI sera de surveiller les transactions sur les pronostics sportifs en quasi temps réel, filtrer les participants non autorisés et générer des rapports de conformité.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre des efforts de Polymarket pour se faire reconnaître comme une plateforme de marchés légale, alors que le site est bloqué ou interdit dans nombre de pays européens et plusieurs nations asiatiques. Comme les autres "marchés de prédictions" (prediction market, en anglais), Polymarket permet à ses utilisateurs d'acheter et de vendre des produits financiers liés à la probabilité de survenance d'événements, des résultats électoraux jusqu'aux frappes militaires. Longtemps cantonnées à une niche de passionnés de cryptomonnaies, ces plateformes ont fait une percée dans le grand public. Elles se positionnent comme une alternative aux sondages et paris sportifs traditionnels, nouant désormais des partenariats avec de grands médias américains (CNN, CNBC, Wall Street Journal). Mais cette visibilité s'est accompagnée d'une pression croissante sur Polymarket et son principal concurrent Kalshi, soupçonnés de permettre l'exploitation lucrative d'informations privilégiées.

Donald Trump Jr., le fils du président, a investi dans Polymarket

Plusieurs comptes auraient engrangé environ 1,2 million de dollars de bénéfices sur Polymarket en pariant sur la date du déclenchement des opérations militaires américaines contre l'Iran quelques heures seulement avant les premières frappes. Derrière ces mises, la société d'analyse crypto Bubblemaps a identifié "six suspects de délit d'initiés". En janvier, un autre utilisateur aurait empoché plus de 400.000 dollars de profit en pariant environ 33.000 dollars sur l'éviction du président vénézuélien Nicolas Maduro, quelques heures avant que les premières informations ne filtrent. Dans la foulée, les sénateurs américains Jeff Merkley et Amy Klobuchar ont déposé un projet de loi pour interdire au président, au vice-président et aux élus nationaux d'échanger sur ces plateformes.

Les marchés de prédiction sont sous le contrôle de la CFTC, le régulateur des produits financiers dérivés aux Etats-Unis, à la différence des groupes de paris sportifs, soumis à la législation des Etats en matière de jeux d'argent. Polymarket, qui opère depuis les Etats-Unis depuis sa création en 2020, était interdit d'utilisation pour les résidents américains jusqu'à la levée de cette restriction fin 2025 à la suite de décisions de l'administration Trump. Donald Trump Jr., le fils du président, a investi dans la société new-yorkaise l'an dernier et rejoint son conseil consultatif. Le cofondateur de Palantir, Peter Thiel, figure proche de Donald Trump, a aussi investi dans Polymarket.