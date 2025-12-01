MARCHÉS-Le bitcoin passe sous la barre des 90.000 dollars

par Amanda Cooper

Le bitcoin est passé lundi sous la barre des 90.000 dollars, poursuivant son mouvement de repli alors qu'un regain d'aversion au risque a poussé les investisseurs à délaisser les actions et les actifs numériques.

La plus grande crypto-monnaie du monde BTC= reculait de 5,5% à 86.162 dollars vers 14h10 GMT, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse journalière en un mois et se rapprochant du creux de huit mois atteint le mois dernier, à 80.553 dollars.

Le bitcoin a perdu plus de 18.000 dollars en novembre, ce qui en fait sa plus grande perte en dollars depuis mai 2021, lorsqu'un certain nombre de crypto-monnaies se sont effondrées.

Compte tenu de sa longévité relativement courte, il n'y a pas beaucoup de données saisonnières permettant aux traders de se faire une idée du comportement habituel du bitcoin en décembre.

En moyenne, le bitcoin a eu tendance à augmenter d'environ 9,7% en décembre, ce qui le place en troisième position en termes de performance, octobre étant le mois le plus fort, avec un gain moyen de 16,6%, et septembre, le mois le plus faible, avec une perte moyenne de 3,5%.

Selon les analystes, la corrélation étroite entre le bitcoin et le marché boursier est peut-être plus pertinente en ce moment.

"Le bitcoin a tendance à être un indicateur avancé du sentiment général de risque en ce moment, et sa chute n'est pas de bon augure pour les actions au début de ce mois", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB, dans une note.

"Il n'y a pas de facteur évident" pour le recul observé ce lundi, ajoute-t-elle. "Toutefois, la forte baisse de la volatilité la semaine dernière, le VIX étant repassé sous la moyenne des 12 derniers mois, peut avoir troublé certains investisseurs qui restent préoccupés par les perspectives incertaines de la fin de l'année".

Vers 14h10 GMT, l'Ether ETH= était en baisse de 6,6% à 2.822 dollars.

(Avec la contribution de Shashwat Chauhan, infographie Dhara Ranasinghe, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)