 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lagarde (BCE) quitte un dîner après des critiques virulentes de Lutnick contre l'Europe
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 17:23

Tim Cook, PDG d'Apple, Jensen Huang, président et PDG de NVIDIA, et Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE)

Tim Cook, PDG d'Apple, Jensen Huang, président et PDG de NVIDIA, et Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE)

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine ‍Lagarde, a quitté mardi soir un dîner organisé par le Forum économique mondial (WEF) à Davos ‌à la suite de critiques du secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick envers l'Europe.

L'incident ​a conduit l'organisateur de l'événement, le directeur ⁠général de BlackRock Larry Fink, coprésident du Forum de Davos, à mettre ⁠un terme ‍prématuré au dîner, avant le dessert, ⁠selon des sources informées du "couac".

Christine Lagarde a quitté sa table au moment où Howard Lutnick ​critiquait sévèrement dans son discours les Européens, provoquant des huées dans la salle, selon l'une ⁠des sources.

Le dîner était organisé pour ​les hôtes de marque du forum qui ​s'achève vendredi, ​notamment des chefs d'Etat et de gouvernement, a ​dit un participant. ⁠Quelques centaines de personnes étaient invitées.

La BCE a refusé de commenter l'incident. Le département américain du Commerce et le Forum économique mondial n'avaient ‌pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters.

(Reportage Peter Thal Larsen, Paritosh Bansal, Divya Chowdhury ; avec la contribution d'Ananya Palyekar à Bangalore ; version française Diana Mandia, édité ‌par Sophie Louet)

Banques centrales
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 17:34

    Frexit et vite !!!!!!!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank