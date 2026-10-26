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Marchés européens : Élections, banques centrales et résultats d'entreprises au programme
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 05:30

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26 octobre - Wayne Cole nous donne un aperçu de la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux.

La semaine a mal commencé pour les responsables politiques de droite: le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, a remporté un quatrième mandat, tandis qu'en Serbie, Aleksandar Vučić a été battu par un mouvement de protestation mené par des étudiants.

Le real brésilien n'a pas encore ouvert, mais un ETF brésilien 11325.T coté à Tokyo a perdu près de 15 %, effaçant les gains enregistrés lorsque le sénateur Flavio Bolsonaro était en tête au premier tour. Bolsonaro a par la suite refusé de reconnaître sa défaite, affirmant qu'il contesterait le résultat.

C'est ensuite au tour du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahu , en Israël . Ces trois personnalités de droite ont été soutenues par le président Trump, dont le parti sera lui-même soumis à l'épreuve des urnes la semaine prochaine avec les élections de mi-mandat.

Par ailleurs, les marchés ont connu un début de séance prudent, les contrats à terme de Wall Street et la plupart des places asiatiques affichant une légère baisse. Les cours du pétrole se sont quelque peu adoucis, peut-être en partie en raison d'informations selon lesquelles des médiateurs qatariens se trouvaient dimanche à Téhéran dans le cadre d'un effort visant à apaiser les tensions régionales en coordination avec les États-Unis.

Cela dit, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont bondi de plus de 6% la semaine dernière pour atteindre leur plus haut niveau de clôture hebdomadaire depuis mi-2022, les attaques des Houthis en Arabie saoudite ayant attisé les inquiétudes concernant l'approvisionnement énergétique.

Donald Trump a déclaré vendredi que les États-Unis pourraient mener une nouvelle opération militaire contre l'Iran, tandis que Téhéran a menacé de riposter, notamment en s'en prenant aux câbles sous-marins.

Compte tenu de ces coûts énergétiques élevés, les responsables des banques centrales qui se réunissent cette semaine devraient adopter un ton belliciste, même s'ils ne procèdent pas à un resserrement cette fois-ci. Les marchés parient sur des hausses des taux de la part des banques centrales du Canada et de la Nouvelle-Zélande cette semaine, tout en tablant sur le fait que la Réserve fédérale américaine , la Banque du Japon et la Banque centrale européenne maintiendront leurs taux inchangés pour l'instant. 0#USDIRPR 0#JPYIRPR 0#EURIRPR

Parmi les points forts des résultats , on retrouvera les géants de l'informatique Alphabet GOOGL.O , Microsoft

MSFT.O et Amazon AMZN.O , qui comptent parmi le tiers des entreprises du S&P 500 publiant leurs résultats. Les résultats d'Intel INTC.O et de Sandisk SNDK.O pourraient également influencer les échanges liés à l'IA.

Le consensus pour Microsoft table sur un chiffre d'affaires de 90,6 milliards de dollars et un BPA ajusté de 4,73 dollars, tandis que celui d'Amazon est estimé à 202 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un BPA d'environ 1,97 dollar. Le chiffre d'affaires d'Alphabet est estimé à 128 milliards de dollars et son BPA à 3,00 dollars.

En Asie, SK Hynix 000660.KS et Samsung Electronics

005930.KS publieront tous deux leurs résultats cette semaine. SK Hynix a également annoncé qu'elle dévoilerait mercredi des mesures de redistribution aux actionnaires, en réponse à un article indiquant qu'elle envisageait un dividende exceptionnel d'environ 16.000 milliards de wons (soit 12 milliards de dollars).

Événements clés susceptibles d'influencer les marchés lundi:

- L'enquête IFO allemande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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