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Le TGV et la SNCF : 45 ans d'histoire technologique française
information fournie par AFP 26/10/2026 à 10:42

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Le logo TGV sur un train de la ligne à grande vitesse Paris-Sarrebruck, via Strasbourg, le 10 juin 2007 à Strasbourg ( AFP / JEAN AYISSI )

Le logo TGV sur un train de la ligne à grande vitesse Paris-Sarrebruck, via Strasbourg, le 10 juin 2007 à Strasbourg ( AFP / JEAN AYISSI )

Depuis 45 ans, la SNCF, qui s'apprête à mettre en ligne le 6 novembre la cinquième génération de TGV sur l'axe Paris-Lyon-Marseille, exploite des trains à grande vitesse articulés sur le réseau français.

La première rame - de couleur orange - commandée en 1975 dans la foulée du premier choc pétrolier de 1973 a été mise en service le 27 septembre 1981 sur la ligne Paris-Lyon, en transportant des passagers à 260 kilomètres heure.

En pariant sur le tout électrique, la SNCF, qui a seule le privilège d'utiliser l'acronyme TGV (train à grande vitesse) dont elle a déposé le nom, a joué la carte climat dès le départ.

Au total, ses TGV, construits par Alstom, détiennent trois records du monde de vitesse ferroviaire successifs, battus en 1981 (380 km/h), 1990 (515,3 km/h) et 2007 (574,8 km/h).

Le premier TGV commercial, le Paris-Lyon, le 27 septembre 1981, à Paris ( AFP / DOMINIQUE FAGET )

Le premier TGV commercial, le Paris-Lyon, le 27 septembre 1981, à Paris ( AFP / DOMINIQUE FAGET )

Après avoir relié Paris à Lille au nord (septembre 1993), Marseille (juin 2001) au sud, Strasbourg (juin 2007) à l'est, les TGV se sont déployés vers l'ouest du pays jusqu'à Rennes, Nantes et Bordeaux en juillet 2017.

Aucun TGV ne traverse le Massif Central, mais des liaisons transversales - évitant Paris - se sont développées comme Luxembourg-Marseille, ou Strasbourg-Marseille.

Ils se sont aussi élancés hors du territoire français, d'abord en Angleterre avec Eurostar après l'inauguration du tunnel sous la Manche en mai 1994 par François Mitterrand et la reine Élisabeth II, mais aussi en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse, en Espagne (avec Ouigo Espagna) et en Allemagne grâce à une coopération avec la Deutsche Bahn.

Après l'orange, la livrée du TGV est devenue gris metallisé, bleue, puis rouge, et même rose et bleu pour Ouigo, la marque low cost de la SNCF en avril 2013. Le nouveau TGV M (pour modulaire) qui roulera sous la marque Inoui est de couleur blanche, permettant d'optimiser la gestion thermique du train.

En 45 ans, la SNCF estime à 3 milliards le nombre de voyageurs qui ont emprunté un de ses TGV.

L'ex-président de la République François Mitterrand le 22 septembre 1981 lors de l'inauguration du TGV, à Montchanin, en Saône-et-Loire ( AFP / DOMINIQUE FAGET )

L'ex-président de la République François Mitterrand le 22 septembre 1981 lors de l'inauguration du TGV, à Montchanin, en Saône-et-Loire ( AFP / DOMINIQUE FAGET )

Depuis François Mitterrand en 1981, chaque président a inauguré une des étapes clés de la grande vitesse en France : Jacques Chirac a lancé le TGV Méditerranée le 7 juin 2001, et le TGV Est le 15 mars 2007, Nicolas Sarkozy a inauguré le premier tronçon de la ligne Rhin-Rhône près de Besançon le 8 septembre 2011, François Hollande, la ligne sud europe Atlantique (L'Océane) reliant Tours à Bordeaux le 28 février 2017. Emmanuel Macron a pour sa part lancé la ligne Paris-Rennes le 1er juillet 2017.

Le TGV compte peu d'accidents mortels en service commercial : une collision en 1988 à Voiron avec un convoi bloqué sur un passage à niveau qui a fait deux morts, un déraillement en 1992 qui n'a pas fait de mort à Mâcon-Loché, le déraillement d'une rame d'essai en novembre 2015 à Eckwersheim qui a occasionné la mort de 11 personnes, et une autre collision en avril 2026 avec un convoi militaire sur un passage à niveau qui a tué le conducteur et fait 27 blessés.

Avec 2.760 kilomètres, le réseau ferroviaire à grande vitesse français est le deuxième plus important d'Europe derrière l'Espagne (3.993 kilomètres), pays qui a beaucoup investi ces dernières années dans les infrastructures grande vitesse.

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