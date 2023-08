MARCHÉS EN DIRECT-Attendez-vous à une correction normale et saine -NewEdge Wealth

*

Nasdaq en hausse de ~0,6 %, S&P 500 en baisse, DJI en baisse de ~0,5

*

L'immobilier est le secteur le plus faible du S&P 500; la technologie est en tête des gains

*

L'indice Euro STOXX 600 en hausse de ~0,1%

*

Dollar, or ~flat; hausse modeste du brut; baisse du bitcoin

*

Le rendement du Trésor américain à 10 ans augmente à ~4,34%

Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante

LA CORRECTION DEVRAIT ÊTRE NORMALE ET SAINE -NEWEDGE WEALTH (1215 EDT/1615 GMT)

Les rendements des bons du Trésor à long terme sont en hausse et, en fait, lundi, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a atteint son niveau le plus élevé depuis 2007.

Cameron Dawson, directeur des investissements chez NewEdge Wealth, estime que plusieurs facteurs expliquent la récente hausse des rendements, notamment: l'amélioration des données économiques américaines, l'augmentation de l'offre de bons du Trésor pour financer le déficit budgétaire croissant, la diminution de la demande de bons du Trésor de la part des acheteurs étrangers, l'espoir exprimé par la Fed de pouvoir réduire les taux en 2024 si les taux réels augmentent, et la discussion sur un taux neutre à long terme plus élevé compte tenu de la résilience économique face à des taux directeurs plus élevés de la part de la Fed.

Il est intéressant de noter que M. Dawson remarque que la hausse des rendements se produit juste à l'approche du premier anniversaire du discours "sec et hawkish" du président Powell à Jackson Hole. Ce discours, prononcé l'année dernière, a sorti les marchés boursiers de leur torpeur haussière de l'été et a déclenché la chute vers les plus bas d'octobre 2022.

malgré l'avertissement de Powell en 2022 concernant la "douleur", une "période soutenue de croissance inférieure à la tendance" et "l'utilisation énergique de nos outils pour mieux équilibrer la demande et l'offre", nous avons vu peu de preuves de l'impact des taux plus élevés sur le ralentissement de la croissance économique américaine", écrit Dawson dans une note.

Lors du symposium de Jackson Hole, qui se tiendra plus tard dans la semaine, NewEdge s'attend à des discussions sur ce taux neutre, en essayant de comprendre la résistance de l'économie malgré des taux plus élevés et des attentes générales de faiblesse.

D'un point de vue tactique, Mme Dawson s'attend à ce que la période de correction actuelle se poursuive à court terme. À plus court terme, elle estime que les actions américaines s'approchent des niveaux de survente, ce qui pourrait favoriser une légère stabilisation. Toutefois, elle reste prudente, car la période saisonnière qui s'étend jusqu'en octobre est difficile, et rien n'indique encore qu'il y aura un lessivage.

Mme Dawson souligne que nous commençons à voir un pic dans la protection contre les baisses (en regardant des mesures telles que le ratio put/call (link)), mais elle dit qu'il n'a pas encore atteint les extrêmes antérieurs.

pour l'instant, nous nous attendons à une correction "standard" et saine des actions américaines (. Dans l'histoire des actions américaines, les corrections à un chiffre ou à moins de quinze chiffres sont courantes, même pendant les marchés haussiers les plus puissants), ce qui peut constituer un point d'entrée pour les investisseurs sous-pondérés, mais nous resterons bien sûr vigilants et surveillerons les signes de craintes croissantes de croissance qui pourraient accroître la baisse."

En ce qui concerne les titres à revenu fixe, NewEdge s'attend à une tendance à la hausse des rendements jusqu'à ce qu'il y ait des fissures dans le tableau de la croissance économique, ce qui pourrait raviver les espoirs d'une Fed plus souple et d'une baisse de l'inflation.

(Terence Gabriel)

*****

LES BANQUES CENTRALES ÉTRANGÈRES ENVISAGENT D'INTERVENIR SUR LE MARCHÉ DES CHANGES, QUELS SONT LES RISQUES POUR LES OBLIGATIONS? (1100 EDT/1500 GMT)

La spéculation selon laquelle les banques centrales de Chine et du Japon pourraient vendre des bons du Trésor afin de lever des fonds pour soutenir leurs monnaies en difficulté ajoute un risque au marché obligataire, alors que les participants sont déjà confrontés à une offre croissante et à une hausse des rendements à long terme.

Les analystes affirment qu'il n'y a pas encore de preuve d'une vente généralisée par ces banques, cependant, et notent que si cela se produit, cela aura probablement un impact sur les rendements à court terme et les écarts de swap plus que sur les bons du Trésor à plus long terme.

"S'il y a effectivement une vente officielle de bons du Trésor, nous ne sommes pas sûrs qu'il y ait un impact prononcé sur la partie longue de la courbe - les avoirs officiels étrangers en bons du Trésor ont tendance à être concentrés sur la partie avant de la courbe, de sorte qu'ils peuvent être plus facilement liquidés en période de stress financier", ont déclaré les analystes de JPMorgan dans un rapport.

"En outre, malgré les bavardages et les mouvements considérables des rendements au cours des deux dernières semaines, les écarts de swap sont restés relativement stables. Dans l'ensemble, nous ne pensons pas que la vente de bons du Trésor par les autorités étrangères soit un facteur significatif de hausse des rendements à court terme, ni un facteur négatif important pour les écarts de swap", ont-ils ajouté.

Bank of America a convenu que les écarts de swap à court et moyen terme seraient très probablement influencés par les interventions sur le marché des changes et a ajouté que le ministère japonais des finances (MOF) et la Banque populaire de Chine (PBOC) disposent également d'autres outils pour aider à endiguer la dépréciation de la monnaie.

La PBOC peut recourir à des mesures macroprudentielles telles que l'orientation des guichets vers les banques pour l'accès aux dollars américains et l'ajustement des exigences en matière de réserves de change.

Le secteur officiel peut également retirer les liquidités détenues dans le cadre du programme de prise en pension de titres étrangers de la Réserve fédérale plutôt que de réduire les titres. "Par rapport au deuxième semestre 2022, nous pensons qu'une réduction des soldes repo pourrait être privilégiée sur la base de l'attractivité relative par rapport aux UST à court terme", a noté BofA.

Bank of America conclut que la menace d'une vente de bons du Trésor par les banques centrales constitue un risque, car "la force du dollar ne stimule pas seulement les ventes du secteur officiel, mais contribue à des coûts de couverture extrêmement élevés pour les investisseurs privés. Cela renforce le poids des achats domestiques"

Toutefois, "l'impact le plus direct d'une réduction des avoirs en UST liée à une intervention sera probablement concentré sur le front américain"

(Karen Brettell)

*****

LE S&P ET LE NASDAQ AUGMENTENT ALORS QUE LES INVESTISSEURS SE TOURNENT VERS JACKSON HOLE (1014 EDT/1414 GMT)

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC sont en hausse lundi, tandis que le Dow .DJI est en légère baisse, les investisseurs attendant la réunion des décideurs de la banque centrale à Jackson Hole à partir de jeudi pour obtenir des indices sur l'évolution des taux d'intérêt.

Les investisseurs attendent également les résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O plus tard dans la semaine. Nvidia est en hausse dans les premiers échanges du marché, HSBC ayant relevé son objectif de prix sur le titre à 780 dollars, le deuxième plus élevé à Wall Street.

Pour l'instant, le marché se concentre sur Jackson Hole. Le président de la Fed, Jerome Powell, doit s'exprimer vendredi lors du rassemblement, mais beaucoup pensent qu'il est peu probable que M. Powell fasse de grandes déclarations sur les taux d'intérêt.

"Nous pensons que les remarques de vendredi du président des Réserves fédérales pourraient être un peu snoozer. Avec un autre rapport sur l'emploi et d'autres données sur les prix à la consommation qui doivent être publiés d'ici la réunion de septembre de la banque centrale, il n'y a pas de raison solide de contrecarrer - ou de doubler - la tendance à des taux plus élevés pour plus longtemps exprimée dans le dernier graphique et les minutes de la réunion", écrit Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay.

Aucune donnée économique majeure n'est prévue pour lundi et le calendrier hebdomadaire semble peu chargé, à l'exception de quelques données sur le logement. Mais l'économie américaine continue de défier les attentes, avec des surprises à la hausse dans les données récentes, ce qui pousse les rendements du Trésor à la hausse.

Quoi qu'il en soit, à environ 4,35 % lundi, le rendement américain à 10 ans US10YT=RR a atteint son niveau le plus élevé depuis novembre 2007.

Voici un ENQUÊTE des actifs sur les marchés financiers:

(Gertrude Chavez-Dreyfuss)

*****

INDICE S&P 500: LES TRADERS SURVEILLENT LES NIVEAUX AVANT LE GRAND ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE RISQUES (0900 EDT/1300 GMT)

L'indice S&P 500 a clôturé en baisse pendant trois semaines consécutives. L'indice de référence a ainsi perdu jusqu'à 6 % par rapport à son plus haut intrajournalier de la fin juillet.

Dans un contexte de percolation du VIX .VIX , qui a atteint un plus haut de trois mois la semaine dernière, les traders continuent de surveiller les niveaux clés avant un certain nombre de risques d'événements cette semaine (link), y compris les résultats de Nvidia NVDA.O mercredi, et le discours très attendu du président de la Fed Powell lors du symposium de Jackson Hole ce vendredi:

Vendredi dernier, le SPX a atteint un plus bas de 4 335,31 avant de rebondir pour terminer à 4 369,71.

Avec son plus bas de vendredi, le SPX a presque touché une zone de soutien définie par le plus bas de fin juin (4 328,08), son plus haut de la mi-août 2022 (4 325,28), sa moyenne mobile ascendante de 20 semaines (WMA), qui devrait remonter à un peu plus de 4 320 cette semaine, et le retracement de Fibonacci de 61,8 % de la baisse de janvier 2022-octobre 2022, qui devrait maintenant tenter d'agir comme soutien à 4 311,69.

Si l'indice ne parvient pas à se stabiliser autour de cette zone, la prochaine zone de soutien majeure se situe dans la zone 4 203,04-4 135. Cette zone comprend le sommet du discours de Jackson Hole Powell d'août 2022, la 40-WMA croissante, qui devrait remonter vers 4 155 cette semaine, le retracement de 50 % de la baisse de janvier 2022-octobre 2022 (4 155,10), et la ligne de soutien du creux d'octobre 2022, qui devrait se situer autour de 4 135 cette semaine.

En cas de reprise, l'indice devra récupérer sa 10-WMA, qui devrait être une résistance autour de 4 460 cette semaine.

En outre, la zone de retracement de Fibonacci 76,4 %-78,6 % de la baisse de janvier 2022-octobre 2022 constitue à nouveau une barrière à 4 504,44=4 534,83.

(Terence Gabriel)

*****

POUR LES POSTS EN DIRECT DES MARCHÉS DE LUNDI AVANT 0900 EDT/1300 GMT - CLIQUEZ ICI (link)