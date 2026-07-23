MARCHÉS ÉMERGENTS-Les actions des marchés émergents progressent grâce à l'optimisme lié à l'IA ; les devises affichent des résultats mitigés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions des marchés émergents (MSCI EM) en hausse de 1,2%, les devises en hausse de 0,2%

* Le KOSPI progresse de 4,4%

* Décisions des banques centrales de Turquie et d'Afrique du Sud attendues plus tard dans la journée

par Utkarsh Hathi

La plupart des actions des marchés émergents ont progressé jeudi, le rebond des valeurs technologiques asiatiques ayant atténué l’impact de la hausse des cours du pétrole, tandis que les devises ont affiché des résultats mitigés face à un dollar stable. Les fabricants de puces électroniques en Asie ont prolongé leurs gains après qu’Alphabet GOOGL.O , la société mère du géant de la recherche Google, a revu à la hausse ses prévisions d’investissements, en raison de la forte croissance du cloud computing, tandis que le constructeur automobile Tesla TSLA.O a annoncé que ses dépenses allaient augmenter au cours des deux ou trois prochaines années. Les actions d’Alphabet et de Tesla ont reculé respectivement de 3,9% et 5,7% lors des échanges avant l’ouverture de Wall Street.

« Les investisseurs ont besoin de preuves que ces investissements massifs se traduisent par des revenus ou des rendements futurs crédibles », a déclaré Geoff Yu, stratège senior des marchés EMEA chez BNY. L'indice sud-coréen KOSPI .KS11 , qui regroupe des fabricants de semi-conducteurs tels que SK Hynix 000660.KS et Samsung

005930.KS , a bondi de 4,4%. Cet indice de référence a connu une volatilité extrême ces dernières semaines en raison des paris à effet de levier sur les valeurs liées à l'IA.

L'indice taïwanais à forte composante technologique .TWII est resté stable, tandis que les actions chinoises .CSI300 ont légèrement progressé de 0,2%.

Les estimations préliminaires de la Banque de Corée, qui ont soutenu le moral des investisseurs, ont montré que l’économie sud-coréenne s’était développée plus rapidement que prévu au deuxième trimestre, grâce à une forte demande de semi-conducteurs et à des contraintes d’approvisionnement. L’indice MSCI des actions des marchés émergents .MSCIEF a progressé de 1,2%, tandis que l’indice des devises

.MIEM00000CUS a légèrement augmenté de 0,2%.

En Europe émergente, les actions hongroises .BUX ont reculé de 0,5% après trois séances consécutives de hausse, tandis que l’indice de référence roumain, fortement orienté vers l’énergie .BETI , a progressé de 0,3%. Les actions polonaises

.WIG sont restées stables. Les cours du pétrole ont grimpé de 4% jeudi, oscillant près de leur plus haut niveau depuis six semaines après que la milice houthiste du Yémen a déclaré avoir attaqué deux pétroliers saoudiens, et que l’agence de presse saoudienne a confirmé qu’un des navires était en feu à la suite d’une attaque en mer Rouge. O/R

Plus tard dans la journée, l’attention se portera sur les décisions relatives aux taux d’intérêt en Turquie et en Afrique du Sud, alors que les investisseurs évaluent les risques inflationnistes liés à la hausse des prix de l’énergie.

M. Yu a ajouté que la hausse des prix du brut poussait les gouvernements et les banques centrales à se remettre en mode défensif, même en l'absence d'une nouvelle libération coordonnée des stocks de pétrole.

Le rand sud-africain ZAR= s'échangeait en baisse de 0,2%, tandis que son indice boursier .JTOPI reculait de 0,8%, suivant l'évolution des cours des métaux précieux. Les chiffres de l'inflation publiés mercredi, plus élevés que prévu, ont renforcé les anticipations d'une hausse des taux plus importante que prévu de la part de la banque centrale plus tard dans la journée.

La livre turque est restée pratiquement inchangée dans l'attente de la décision sur les taux d'intérêt.

La plupart des devises des pays émergents d'Europe ont perdu du terrain face à l'euro, le forint hongrois HUF= reculant de 0,4%, soit la plus forte baisse parmi ses homologues.

POINTS FORTS:

** Pékin sollicite des avis sur les réductions de droits de douane prévues entre la Chine et les États-Unis sur 30 milliards de dollars d'échanges commerciaux ** Le Vietnam réaffirme son engagement dans les négociations commerciales et exhorte les États-Unis à clore leur enquête commerciale

Pour les ACTUALITÉS PHARES des marchés émergents nTOPEMRG

Pour le rapport sur les marchés d'Europe centrale, voir

CEE/

Pour le rapport sur le marché TURC, voir .IS

Pour le rapport sur le marché RUSSE, voir RU/RUB