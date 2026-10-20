MARCHÉS ÉMERGENTS-Les actions atteignent leur plus bas niveau depuis deux mois en raison d'une vague de ventes dans le secteur technologique ; l'attention se porte sur la Hongrie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Hongrie vise un déficit de 4,9 % en 2027 et de 2,8 % d'ici 2030

* Les valeurs technologiques reculent en Corée, à Taïwan et à Hong Kong

* Les obligations ukrainiennes se stabilisent à leurs plus bas niveaux d'avril, dans l'attente de la prochaine rencontre entre Zelenskiy et Witkoff

* Les actions indonésiennes rebondissent alors que la Bourse renforce encore les restrictions sur les ventes de titres

par Johann M Cherian

L'indice MSCI des marchés émergents a atteint mardi son plus bas niveau depuis deux mois, sous la pression de nouvelles baisses des valeurs technologiques asiatiques, tandis que le forint hongrois s'est légèrement raffermi après la présentation par le gouvernement d'un budget 2027 axé sur la réduction du déficit, en amont d'une décision sur les taux d'intérêt.

L'indice de référence .MSCIEF a reculé de 1,2 %, les valeurs liées à l'IA en Corée du Sud .KS11 , à Taïwan .TWII et à Hong Kong .HSTECH ayant fortement chuté, les investisseurs attendant les résultats des valeurs phares de Wall Street pour obtenir des indications sur le secteur.

La hausse des cours du Brent LCOc1 à 110 dollars le baril a également pesé sur le moral des investisseurs, les nouvelles attaques contre les infrastructures saoudiennes ayant contrebalancé le soulagement potentiel lié à l’approvisionnement énergétique en provenance de Russie.

En Europe centrale et orientale, l’attention s’est portée sur les projets budgétaires de la Hongrie et sur la décision de la banque centrale, à l’issue de laquelle la plupart des économistes s’attendent à ce que les taux restent inchangés.

Le Premier ministre Peter Magyar a déclaré lundi que son gouvernement viserait un déficit nettement inférieur, à 4,9 % du produit intérieur brut en 2027, dans le but de le ramener en dessous de l’objectif de l’Union européenne de 3 % d’ici 2030. Ces objectifs ont été considérés comme un test de crédibilité pour les ambitions de la Hongrie d’adopter l’euro, bien que Magyar n’ait donné aucun calendrier pour cette adoption.

Le forint EURHUF= a légèrement progressé de 0,1 % à 362 pour un euro, tandis que l’indice boursier local .BUX a reculé de 0,1 %.

“Le point crucial sera de savoir si la Banque nationale de Hongrie (MNB) continuera ou non à présenter les baisses de taux comme une option réaliste pour novembre ou décembre”, a déclaré Tatha Ghose, analyste des marchés de change chez Commerzbank, à propos de la décision à venir de la Banque nationale de Hongrie.

“La reprise (économique) pourrait encore s’avérer inégale, mais il ne s’agit guère d’un contexte de crise qui exigerait une baisse des taux d’intérêt alors que l’inflation sous-jacente progresse plus rapidement que l’objectif fixé.”

L'INDONÉSIE TENTE UN REBOND

Les actions indonésiennes .JKSE ont bondi de 4,6 % après que les autorités de Jakarta ont mis en place des mesures visant à restreindre les ventes, à la suite d’une chute record de 82 milliards de dollars sur deux jours, déclenchée par l’avertissement de l’indiceur MSCI concernant un éventuel retrait des actions indonésiennes de ses indices mondiaux.

Pour endiguer les répercussions, la Bourse a rencontré MSCI et a déclaré qu’elle exclurait de son indice de référence toute action présentant une forte concentration de participation par une personne ou une entité.

La roupie IDR= a légèrement progressé de 0,3 %, dans l'attente d'une décision de la banque centrale mercredi. La plupart des économistes ne prévoient aucun changement des taux, mais les responsables ont déclaré qu'ils seraient prêts à intervenir pour stabiliser la roupie, qui a chuté de plus de 7 % cette année.

Par ailleurs, les obligations internationales ukrainiennes arrivant à échéance en 2030 XS2895056872=TE et en 2035

XS2895056369=TE se sont stabilisées près de leurs plus bas niveaux de début avril, alors que l’envoyé spécial du président américain Donald Trump, Steve Witkoff, et le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy doivent se rencontrer en Norvège cette semaine pour négocier la fin de la guerre.

Le yuan CNH= a atteint son plus haut niveau depuis 2022 après que la Banque populaire de Chine a maintenu ses taux de prêt inchangés pour le 17e mois consécutif.