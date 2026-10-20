RÉSUMÉ 1-Zelensky doit rencontrer Witkoff alors que Trump fait l'éloge de la Russie et fustige l'Ukraine

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* Trump affirme que la Russie "s'est bien comportée vis-à-vis de l'Ukraine"

* Des drones ont frappé une station-service près de Kyiv, faisant trois morts

* La Norvège affirme que l'objectif de la réunion est d'"orienter les efforts diplomatiques vers une voie plus constructive"

Le président ukrainien Volodimir Zelensky devait se rendre mardi à Oslo pour rencontrer l’envoyé spécial américain Steve Witkoff, dans le but de rétablir les relations avec Washington qui se sont détériorées ce mois-ci, alors que le président Donald Trump a cherché à se rapprocher de Moscou.

Trump, qui a levé les sanctions contre la Russie dans le but, selon lui, de faire baisser les prix du carburant aux États-Unis, a critiqué à plusieurs reprises Zelensky et a appelé à son remplacement .

Kyiv affirme que Washington a récemment omis de fournir des alertes précoces concernant les lancements de missiles russes, a restreint les liaisons satellitaires Starshield de SpaceX qui guident les drones ukrainiens, et n’a pas livré les systèmes de défense aérienne financés par les alliés européens.

Dans ses dernières déclarations, exprimant une attitude bienveillante envers Moscou et distante envers Kyiv, Trump a déclaré lundi: "La Russie, franchement, s’est bien comportée vis-à-vis de l’Ukraine." Zelensky "n’aidait pas beaucoup" et Kyiv devrait trouver "quelqu’un d’autre pour négocier" la fin de la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Alors que les relations entre Kyiv et Washington se sont détériorées, la Russie a intensifié ses attaques contre les villes ukrainiennes. Les deux camps ont pris pour cible les réseaux énergétiques et les centres de données de l’autre, bien que l’Ukraine se soit abstenue pendant plusieurs jours de frapper les raffineries de pétrole russes à la demande de Trump, tandis que Moscou ne montrait aucun signe de vouloir limiter ses frappes.

L’Ukraine affirme que les frappes russes sont devenues encore plus meurtrières en raison de l’absence de la technologie américaine nécessaire pour les repousser.

Lors des dernières attaques, les autorités ukrainiennes ont indiqué qu’un drone russe avait frappé près d’une station-service sur une autoroute menant au sud de la capitale, tuant trois personnes et provoquant l’incendie de plusieurs voitures.

Des images diffusées par les services d’urgence ukrainiens montraient des pompiers luttant contre un immense incendie, entourés d’épaves tordues dans l’obscurité de la nuit.

ZELENSKY S'ENTRETIENT AVEC RUBIO

Zelensky a déclaré avoir discuté avec le secrétaire d’État Marco Rubio de questions telles que les intercepteurs de missiles balistiques, l’alerte précoce en cas d’attaques russes et "la situation concernant Starlink/Starshield, qui doit être rétablie".

"Bien sûr, tout cela s’inscrit dans le cadre de nos efforts diplomatiques visant à mettre fin à cette guerre horrible et aux tueries incessantes", a déclaré Zelensky dans un message publié sur X.

La détérioration des relations a commencé il y a dix jours, lorsque Trump a levé les sanctions sur le diesel russe afin de contribuer à faire baisser les prix. Le coût élevé du carburant depuis qu’il a lancé des frappes contre l’Iran a porté préjudice à ses républicains à l’approche des élections législatives du mois prochain.

Depuis, Trump n’a cessé de critiquer Zelensky au sujet des attaques ukrainiennes contre les raffineries de pétrole russes, que Kyiv considère comme l’un de ses rares moyens de riposter après près de cinq ans de bombardements intensifs de la part de la Russie.

Trump a ensuite accordé une dérogation générale aux sanctions plus sévères contre la Russie qui devaient entrer en vigueur cette semaine en vertu d’une nouvelle loi bipartisane portant le nom du regretté sénateur républicain Lindsey Graham, un allié de Trump et fervent défenseur de l’Ukraine décédé en juillet.

Washington nie avoir caché des renseignements à Kyiv ou imposé des restrictions à Starshield, la version militaire du système de communication Starlink de SpaceX.

Kyiv affirme que les récepteurs du système ne fonctionnent plus lorsqu’ils sont montés sur des objets se déplaçant à grande vitesse, tels que ses drones. Le patron de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que Starshield était contrôlé par le gouvernement américain et que toute restriction quant à son utilisation relevait en dernier ressort de Trump.

Les pays d’Europe occidentale considèrent que la défense de l’Ukraine contre l’invasion russe est un enjeu existentiel pour la sécurité du continent et ont fermement soutenu Zelensky, cherchant à éviter une rupture plus profonde entre Washington et Kyiv.

Sous Trump, les États-Unis ont déjà largement cessé de fournir des armes à l’Ukraine, mais ils autorisent les pays européens à en acheter pour le compte de Kyiv et fournissent des renseignements et une technologie que l’Europe ne peut égaler.

Le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Stoere, a déclaré que l’objectif de l’organisation des réunions de mardi était "d’orienter les efforts diplomatiques vers une voie plus constructive".

La Finlande co-organise les pourparlers de mardi, et son président, Alexander Stubb, a indiqué qu’il participerait à des réunions avec Zelensky et Stoere afin de discuter de "la guerre d’agression illégale menée par la Russie contre l’Ukraine et de la situation générale en matière de sécurité en Europe".

Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, devait participer aux réunions par visioconférence, a indiqué la Norvège. Witkoff et Kushner ont mené les efforts de négociation américains.

Zelensky, Stubb et Stoere tiendront une conférence de presse plus tard dans la journée de mardi, a indiqué la Norvège.