MARCHÉS BOURSIERS INDIENS-Reliance fait grimper les actions indiennes après la signature d'un accord avec Meta concernant un centre de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités boursières du matin) par Bharath Rajeswaran et Vivek Kumar M

Les actions indiennes ont rebondi mercredi après un début de séance stable, emmenées par Reliance Industries, suite à l'annonce par Meta Platforms META.O de son premier partenariat en Inde pour un centre de données équipé d'une intelligence artificielle.

L'indice de référence Nifty 50 .NSEI a progresséde 0,59 % à 23379,4, tandis que le BSE Sensex .BSESN a gagné 0,7 % à 74 436,6, à9 h 57 IST.

Reliance RELI.NS , troisième titre le plus pondéré des indices de référence, a progressé de 2,1 % après une déclaration de Meta indiquant que la société louerait un centre de données que la société dirigée par Mukesh Ambani construira en Inde.

Onze des seize principaux secteursont enregistré des gains. Les indices plus larges des petites capitalisations

.NIFSMCP100 et des moyennes capitalisations .NIFMDCP100 sont restés stables.

L'indice des valeurs financières de premier plan .NIFTYFIN et celui des banques privées .NIFPVTBNK ont chacun gagné 0,6 %.

L'indice des métaux .NIFTYMET a reculé de 1,1 %, 14 de ses 15 composants étant dans le rouge, alors quela reprise des hostilités au Moyen-Orient et les anticipations croissantes d'une hausse des tauxde la Réserve fédérale d'ici la fin de l'année ont alimenté les inquiétudes concernant la demande, dans l'attente des données clés sur l'inflation américaine attendues plus tard dans la journée.

Par ailleurs, la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran a assombri les espoirs d'un cessez-le-feu durable et maintenu les marchés mondiaux sur le qui-vive, après que les États-Unis ont lancé des frappes es contre l'Iran, le président Donald Trump ayant déclaré que Téhéran avait abattu un hélicoptère Apache américain dans le détroit d'Ormuz.

.MIAPJ0000PUS Les marchés boursiers asiatiques dans leur ensemble ont reculé de 1,8 %, tandis que le Brent LCOc1 a progressé de 0,5 %à 92 dollars le baril après avoir chuté mardi à son plus bas niveau en sept semaines. O/R

« Le climat restant fragile en raison du conflit au Moyen-Orient et de la volatilité des prix du brut, nous restons prudents vis-à-vis de l’indice de référence tout en nous concentrant sur les opportunités spécifiques à certaines actions à ce stade », a déclaré Ajit Mishra, vice-président senior de la recherche chez Religare Broking.

Afcons Infrastructure AFCN.NS a bondi de 9 % après avoir remporté un contrat de 53 milliards de roupies, tandis que CMR Green Technologies CMRG.NS a ouvert avec une prime de 39,6 % par rapport à son prix d'émission lors de son introduction en bourse.

La plateforme de commerce électronique Meesho MEES.NS a gagné 4 % après que Jefferies a commencé à couvrir le titre avec une recommandation « acheter ».