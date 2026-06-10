Football: Les Etats-Unis refusent l'entrée sur leur territoire à l'arbitre somalien Artan en raison de "menace pour la sécurité"

Les Somaliens condamnent le refus des États-Unis d'autoriser l'entrée de l'arbitre somalien de la Coupe du monde de football

L'administration Trump a déclaré mardi que les Etats-Unis ont refusé l'entrée sur le territoire ‌américain à l'arbitre Omar Abdulkadir Artan, qui devait devenir le premier Somalien à officier lors d'un match de Coupe du monde de football, en raison de ses liens "présumés avec des ​membres d'organisations terroristes".

Les politiques d'immigration strictes de l'administration Trump ont été un sujet de préoccupation à l'approche de la Coupe du monde. L'année dernière, Washington a imposé une interdiction générale de voyager aux ressortissants de 12 pays, dont la Somalie.

Un porte-parole de la FIFA a déclaré qu'Omar Abdulkadir Artan ne pourrait pas s'entraîner ni officier lors de la Coupe ​du monde 2026, qui débutera jeudi, après s'être vu refuser l'entrée aux États-Unis ce week-end.

Le gouvernement somalien a déclaré avoir tenté en vain de négocier avec les États-Unis et la FIFA afin qu'Omar Abdulkadir Artan puisse entrer sur le ​territoire américain, et s'est dit attristé par ce qui s'était passé.

"Ses exploits internationaux sont une ⁠source d’honneur et de fierté pour le peuple somalien", a déclaré le ministère somalien des Sports dans un communiqué.

Sans le nommer, le Service des douanes et de ‌la protection des frontières des États-Unis (CBP) a déclaré dans un communiqué qu'un ressortissant somalien était arrivé samedi à l'aéroport international de Miami en provenance d'Istanbul et avait été jugé inadmissible en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents.

Un responsable administratif a par la ​suite déclaré que le CBP avait estimé qu'Omar Abdulkadir Artan représentait ‌une menace pour la sécurité nationale.

"Après un examen approfondi mené par le CBP, des informations compromettantes, notamment une association avec ⁠des membres suspectés d'organisations terroristes, ont été découvertes", a partagé un responsable sous couvert d'anonymat.

De ce fait, Omar Abdulkadir Artan devenait inéligible à une entrée sur le sol américain selon l'Immigration and Nationality Act (INA), a ajouté l'officiel.

"L'administration du président Trump n'autorisera aucune menace pour la sécurité entrer dans le pays, point."

Dans un communiqué de presse publié mardi, la Fédération somalienne ⁠de football a exprimé sa tristesse ‌face à cette situation, qualifiant la nomination d’Artan de jalon important pour le pays, fruit d’années de dévouement, de professionnalisme et d’intégrité.

La fédération a ⁠aussi déclaré n'avoir reçu aucune explication officielle quant aux raisons pour lesquelles Artan s'était vu refuser l'entrée aux États-Unis, ajoutant qu'elle travaillait en étroite collaboration avec la Fifa et ‌les autorités compétentes pour comprendre les circonstances de cette situation.

LA FIFA AFFIRME NE PAS ÊTRE IMPLIQUÉE DANS LES POLITIQUES D'IMMIGRATION

Un haut responsable somalien a déclaré ⁠à Reuters que les efforts diplomatiques se poursuivaient pour tenter de faire entrer Omar Abdulkadir Artan aux États-Unis pour le ⁠tournoi, mais n'a pas donné plus de détails.

Un ‌porte-parole de la FIFA a déclaré que l'organisation "n'intervient pas dans les procédures d'immigration du pays hôte, y compris les décisions relatives aux visas, et a été informée par les ​autorités que le statut d'Omar Abdulkadir Artan ne serait pas modifié pour le moment". Son site ‌web n'indique pas quel match Omar Abdulkadir Artan devait arbitrer.

L'arbitre somalien a confié à Reuters depuis l'aéroport d'Istanbul rester optimiste.

"Je me sens très bien maintenant", a déclaré Omar Abdulkadir Artan. "Et je veux remercier la ​FIFA pour m'avoir soutenu tout du long ainsi que le peuple somalien. Donc je suis très reconnaissant envers la FIFA et la CAF (Confédération africaine de football) également."

Le commissaire des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, Rodney Scott, a déclaré mardi que des voyageurs se voyaient régulièrement refuser l'entrée aux États-Unis parce qu'ils ne remplissaient pas ⁠les conditions d'entrée ou représentaient une menace.

Interrogé sur le refus d’entrée d’Omar Abdulkadir Artan, Rodney Scott a refusé de donner des détails.

"Je me fiche de savoir ce que vous faites dans la vie. La loi reste la loi", a déclaré Rodney Scott lors d'un événement organisé à Washington par le Center for Immigration Studies, qui milite pour une réduction des niveaux d'immigration.

"Si vous ne remplissez pas les conditions requises pour entrer dans le pays, nous ne vous laisserons pas entrer simplement parce que nous voulons que vous arbitriez un match."

(Kristina Cooke, Frank Pingue, Ismail Shakil, Rory Carroll et Simon Lewis ; avec la contribution de Faisal Ali à Mogadiscio, Tommy Lund à Gdansk et Ted Hesson à Washington; Zhifan ​Liu pour la version française, édité par Augustin Turpin)