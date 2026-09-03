MARCHÉS BOURSIERS INDIENS-Les indices boursiers de référence indiens restent en berne après leur récente chute, les inquiétudes liées au pétrole l'emportant sur les gains enregistrés dans le secteur bancaire

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(Dernières informations avant la clôture des marchés)

par Bharath Rajeswaran

Les indices boursiers de référence indiens ont affiché une évolution modérée jeudi, le Nifty clôturant pratiquement inchangé, l’aversion au risque suscitée par la hausse des cours du pétrole l’emportant sur les gains enregistrés par les valeurs bancaires à la suite de la mobilisation de dollars par la banque centrale, plus importante que prévu.

L'indice BSE Sensex .BSESN a chuté de 2,5% au cours de la séance de clôture, l'indice prolongeant ses pertes en raison de l'échéance hebdomadaire des produits dérivés, alors que la volatilité s'intensifiait en fin de séance.

Le .NSEI Nifty 50 a reculé de 0,17% à23.873,45 points et le Sensex a perdu 0,55% à76.152,86 points à la clôture.

Le Nifty et le Sensex affichaient respectivement une baisse de 0,04% et 0,02% avant la séance d'enchères de clôture.

La séance d’enchères de clôture est déjà en train de redéfinir le marché des options , incitant les participants à réduire leurs positions et à renforcer leurs couvertures, car les fluctuations brutales observées au cours des 15 dernières minutes rendent les niveaux de clôture de plus en plus difficiles à prévoir.

Les indices de référence avaient perdu environ 1% chacun au cours des trois dernières séances, sous la pression de la hausse des prix du brut et de la remontée des rendements obligataires mondiaux.

Le Brent LCOc1 a progressé de 1% à 96,6 dollars le baril après que la reprise des frappes militaires entre les États-Unis et l’Iran a exacerbé les craintes inflationnistes et celles liées à l’approvisionnement énergétique. O/R

Neuf des seize principaux secteurs ont reculé. Les banques

.NSEBANK , les valeurs financières .NIFTYFIN , les établissements de crédit privés .NIFPVTBNK et les banques publiques .NIFTYPSU ont progressé de 0,3% à 0,6%.

Les banques ont mobilisé plus de 60 milliards de dollars de dépôts auprès d’Indiens non résidents au cours des dix derniers jours du programme de swap de la RBI, portant le total des entrées à 136 milliards de dollars.

« Ces entrées de capitaux renforcent la liquidité des banques, ouvrant davantage la voie à la croissance du crédit dans l’ensemble du système à l’approche de la période des fêtes », a déclaré Kranthi Bathini, directeur de la stratégie actions chez Wealthmills Securities.

« Toutefois, les indices de référence restent dans une fourchette étroite malgré les données de croissance nationale et le regain de liquidité, le pétrole brut restant l'inconnue majeure en matière d'inflation, de rendements obligataires mondiaux et de pérennité de la demande intérieure », a ajouté M. Bathini.

L' .NIFSMCP100 , indice des petites capitalisations, et l'

.NIFMDCP100 , indice des moyennes capitalisations, ont progressé respectivement de 1,2% et 0,4%, soutenus par la visibilité sur les bénéfices, les afflux de capitaux nationaux et la diversification.

L’ GOCP.NS , société de biens de consommation, a reculé de 2,8% après que plusieurs courtiers ont anticipé des pressions à court terme en raison de la hausse persistante du prix de l’huile de palme.

La société informatique Hexaware HEXW.NS a chuté de 2,1% après que le départdeson directeur général a suscité des inquiétudes quant aux perspectives de croissance .