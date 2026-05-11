MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street termine en légère hausse, l'engouement pour l'IA l'emporte sur l'impasse avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +0,19%, S&P 500 +0,19%, Nasdaq +0,10%

* Les prix du pétrole bondissent en raison des tensions au Moyen-Orient

* Intel en hausse après le rebond de vendredi

* Les chiffres de l'inflation seront publiés plus tard cette semaine

(Mise à jour avec les cours de clôture des actions individuelles et des secteurs, les données sur les volumes et la liste des gagnants et des perdants) par Stephen Culp et Ragini Mathur

Les actions américaines ont clôturé en légère hausse lundi, l'optimisme lié à l'IA alimentant la dynamique haussière alors même que l'effervescence suscitée par les résultats de l' euphorie s'estompe en cette fin de saison des résultats et que les prix du brut ont augmenté, attisant les craintes inflationnistes alors que les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran sont au point mort.

Les trois principaux indices boursiers américains ont progressé et le S&P 500 ainsi que le Nasdaq ont atteint de nouveaux records de clôture.

Les semi-conducteurs ont largement surclassé les autres secteurs, l'indice PHLX Semiconductor .SOX bondissant de 2,6%, ce qui suggère que la vague de l'IA ne montre guère de signes d'essoufflement.

"Le secteur des semi-conducteurs et des infrastructures d’IA a pris une vie qui lui est propre", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d’investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky. "Et il y a tellement d’élan et de ruée pour investir dans certaines de ces valeurs que cela semble presque déconnecté de tout type de gros titre ou d’annonce."

Mais certains observateurs du marché estiment que la reprise est sur le point de s'essouffler.

L'investisseur Michael Burry a averti lundi que les actions risquaient de s'effondrer. Dans un article publié sur son Substack, Michael Burry, l'un des grands gagnants de la crise financière de 2008, a déclaré que la hausse des valeurs technologiques de 2026 était sur le point de s'achever dans un grand fracas. "Le marché a dépassé les bornes", a-t-il écrit.

La période de publication des résultats du premier trimestre touche à sa fin, 440 des entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 83% ont dépassé les prévisions de bénéfice, selon LSEG IBES.

Vendredi, les analystes estimaient la croissance globale du bénéfice du S&P 500 au premier trimestre à 28,6% en glissement annuel. C'est près du double des estimations de croissance de 14,4% pour le premier trimestre établies au 1er avril.

"La vigueur de la reprise est en grande partie liée à la croissance du bénéfice, qui est exceptionnelle", a déclaré Terry Sandven, stratège en chef des actions chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis.

"Les observateurs du marché attendent avec impatience la semaine prochaine, lorsque les grandes enseignes de distribution publieront leurs résultats, pour voir s’il y a un changement dans le comportement des consommateurs face à la hausse des prix à la pompe."

Mais alors que la saison des résultats touche à sa fin, l'attention se reporte sur la macroéconomie et les développements géopolitiques.

Le président Donald Trump a rejeté la réponse de l’ e iranienne à une proposition de paix américaine, provoquant une flambée des prix du brut et attisant les craintes qu’un conflit prolongé continue d’exercer une pression à la hausse sur l’inflation, en particulier à la pompe, où les consommateurs en ressentent les effets.

Sur ce point, les investisseurs suivront de près les indicateurs économiques cette semaine, en particulier l’indice des prix à la consommation du ministère du Travail et le rapport sur les ventes au détail du ministère du Commerce, à la recherche de signes indiquant que la flambée actuelle des prix de l’énergie se propage vers une inflation plus générale ou affecte les dépenses de consommation.

Les prix à la production et la production industrielle figurent également au calendrier économique de cette semaine.

Plus tard dans la semaine, le président Trump doit rencontrer son homologue chinois Xi Jinping à Pékin pour des discussions portant sur un large éventail de questions, notamment la guerre en Iran, le commerce, les armes nucléaires, Taïwan, l'intelligence artificielle et la prolongation éventuelle d'un accord crucial sur les minerais rares .

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 95,31 points, soit 0,19%, pour atteindre 49 704,47 points, le S&P 500

.SPX a gagné 13,91 points, soit 0,19%, à 7 412,84 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 27,05 points, soit 0,10%, à 26 274,13.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs énergétiques .SPNY ont affiché les plus fortes hausses en pourcentage, tandis que les services de communication .SPLRCL ont été les plus à la traîne.

Parmi les entreprises qui doivent publier leurs résultats cette semaine figurent le géant des réseaux technologiques Cisco

CSCO.O et le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O , tandis que les poids lourds Nvidia

NVDA.O et Walmart WMT.O doivent publier leurs résultats plus tard dans le mois.

Lundi, Intel INTC.O a progressé de 3,6% après avoir bondi de 14% vendredi à la suite d'un rapport concernant un accord préliminaire de fabrication de puces avec Apple AAPL.O , tandis que son concurrent Qualcomm QCOM.O a bondi de 8,4% pour atteindre un niveau record.

Le géant des médias Fox Corp FOXA.O a progressé de 7,6% après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre .

Parmi les autres titres en mouvement, certaines actions de compagnies aériennes ont reculé, la hausse des prix du pétrole menaçant de réduire leurs marges. Southwest Airlines LUV.N , Delta Air Lines DAL.N , Alaska Air ALK.N et United Airlines

UAL.O ont chuté de 2,9% à 4,4%.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,08 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a enregistré 567 nouveaux plus hauts et 144 nouveaux plus bas à la NYSE.

Au Nasdaq, 2 129 titres ont progressé et 2 704 ont reculé, les titres en baisse l'emportant sur les titres en hausse dans un rapport de 1,27 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 39 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 42 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 157 nouveaux plus hauts et 164 nouveaux plus bas.

Le volume sur les bourses américaines s'est élevé à 21,42 milliards d'actions, contre une moyenne de 17,99 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.