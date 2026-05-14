MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street s'apprête à ouvrir en hausse grâce à la progression de Nvidia ; les négociations américano-chinoises et les données économiques au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,8 %, S&P 500 +0,3 %, Nasdaq +0,06 %

* Nvidia en hausse après l'annonce de l'autorisation par les États-Unis de la vente de puces à la Chine

* Cisco bondit après avoir relevé ses prévisions

(Mises à jour avant l'ouverture du marché) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Les indices boursiers de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse jeudi, les actions de Nvidia ayant bondi, tandis que les investisseurs évaluaient les données économiques et suivaient de près les développements autour du sommet américano-chinois aux enjeux cruciaux. Nvidia NVDA.O a progressé de 1,7 % en pré-ouverture, portant la capitalisation boursière du fabricant de puces à plus de 5 500 milliards de dollars, après que Reuters a rapporté, citant des sources, que les États-Unis avaient autorisé environ 10 entreprises chinoises à acheter sa deuxième puce IA la plus puissante, la H200. Par ailleurs, Cisco CSCO.O a bondi de 15,6 % après que le géant des réseaux technologiques a annoncé qu'il allait supprimer près de 4 000 emplois dans le cadre d'une restructuration, et a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel suite à une forte augmentation des commandes des hyperscalers.

La remontée soutenue des valeurs technologiques ces dernières semaines, en particulier celles des fabricants de puces, a propulsé les actions américaines vers de nouveaux sommets malgré les inquiétudes persistantes liées au conflit au Moyen-Orient et à la hausse de l'inflation due à la flambée des prix du pétrole.

Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 0,5 % en avril, conformément aux estimations, mais une partie de cette hausse est probablement due à l'inflation, la guerre avec l'Iran ayant fait grimper les prix des produits énergétiques et d'autres matières premières.

“Les consommateurs ne sont pas en récession, mais ils ne stimulent pas non plus l'économie. La hausse de l'inflation, les droits de douane et les changements démographiques ont pesé sur les dépenses de consommation en tant que moteur de la croissance”, a déclaré David Russell, responsable mondial de la stratégie de marché chez TradeStation.

“Les chiffres du commerce de détail publiés aujourd’hui ne déclenchent aucune alerte à la Fed, qui maintient donc une tendance à la hausse des taux d’intérêt. La consommation est suffisamment solide pour exclure toute baisse des taux.” Par ailleurs, le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a légèrement augmenté la semaine dernière, ce qui témoigne d’un marché du travail stable. Le président chinois Xi Jinping a déclaré au président américain Donald Trump, jeudi, à l'ouverture d'un sommet de deux jours, que les négociations commerciales progressaient, mais a averti que les tensions autour de Taïwan pourraient mettre les relations sur une pente dangereuse et même risquer de déboucher sur un conflit.

La visite de Trump s'inscrit également dans le contexte de la guerre avec l'Iran, avec de nouvelles attaques contre des navires près du détroit d'Ormuz. Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que les dirigeants des deux plus grandes économies avaient convenu que le détroit devait rester ouvert et que l'Iran ne devait jamais se doter d'armes nucléaires.

À 8 h 57 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 419 points, soit 0,84 %, et les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 19 points, soit 0,25 %. Les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 17,25 points, soit 0,06 %.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé mercredi, enregistrant une nouvelle clôture record dans le cadre d'une récente série de sommets historiques . Les chiffres plus élevés de cette semaine concernant les prix à la consommation et les prix à la production ont renforcé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendra une politique monétaire restrictive plus longtemps.

Les traders tablent désormais sur une probabilité de plus de 28 % d'une hausse des taux d'un quart de point d'ici la fin de l'année, contre 20,7 % la semaine précédente, selon l'outil FedWatch du CME Group.