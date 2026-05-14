MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street poursuit sa remontée grâce à la hausse de Nvidia ; les négociations américano-chinoises et les données économiques au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +0,5%, S&P 500 +0,4%, Nasdaq +0,4%

* Nvidia en hausse après l'annonce de l'autorisation par les États-Unis de vendre des puces à la Chine

* Cisco bondit à un niveau record après avoir relevé ses prévisions

(Mises à jour après l'ouverture du marché) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint de nouveaux records intrajournaliers jeudi, portés par la hausse du géant des puces électroniques Nvidia, tandis que les investisseurs évaluaient les données économiques et suivaient de près les développements autour du sommet américano-chinois aux enjeux cruciaux. Nvidia NVDA.O a progressé de 3%, portant la capitalisation boursière du fabricant de puces àenviron 5.600 milliards de dollars, après que Reuters a rapporté, citant des sources, que les États-Unis avaient autorisé une dizaine d'entreprises chinoises à acheter sa deuxième puce IA la plus puissante, la H200.

Dans le même temps, l' CSCO.O de Cisco a bondi de 14,7% pour atteindre un record historique après que le géant des réseaux technologiques a annoncé qu'il allait supprimer près de 4 000 emplois dans le cadre d'une restructuration, et relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel suite à une forte augmentation des commandes des hyperscalers.

La remontée soutenue des valeurs technologiques ces dernières semaines, en particulier celles des fabricants de puces, a propulsé les actions américaines vers de nouveaux sommets, même si des inquiétudes persistent concernant le conflit au Moyen-Orient et la hausse de l'inflation due à la flambée des prix du pétrole.

Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 0,5% en avril, conformément aux estimations, mais une partie de cette hausse est probablement due à l'inflation, la guerre avec l'Iran ayant fait grimper les prix des produits énergétiques et d'autres matières premières.

“Les consommateurs ne sont pas en récession, mais ils ne stimulent pas non plus l'économie. La hausse de l'inflation, les droits de douane et les changements démographiques ont pesé sur les dépenses de consommation en tant que moteur de la croissance”, a déclaré David Russell, responsable mondial de la stratégie de marché chez TradeStation.

“Les chiffres du commerce de détail publiés aujourd’hui ne suscitent aucune inquiétude chez la Fed, qui maintient donc une orientation à la hausse pour les taux d’intérêt. La consommation est suffisamment solide pour exclure toute baisse des taux.”

Par ailleurs, le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a modérément augmenté la semaine dernière, ce qui témoigne d'un marché du travail stable.

À 9h54 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 270,32 points, soit 0,54%, à 49.963,52, l'indice S&P 500 .SPX gagnait 28,32 points, soit 0,38%, à 7.472,57 et l'indice Nasdaq Composite .IXIC gagnait 92,85 points, soit 0,35%, à 26.495,19. Neuf des onze principaux secteurs du S&P 500 ont terminé enhausse, l' .SPLRCT technologique menant la danse avec une progression de 1%.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré au président américain Donald Trump, jeudi, à l'ouverture d'un sommet de deux jours, que les négociations commerciales progressaient, mais a averti que les tensions autour de Taïwan pourraient mettre les relations sur une pente dangereuse et même risquer de déboucher sur un conflit.

La visite de Trump s'inscrit également dans le contexte de la guerre avec l'Iran. Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que les dirigeants des deux plus grandes économies avaient convenu que le détroit devait rester ouvert et que l'Iran ne devait jamais se doter d'armes nucléaires.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé mercredi, enregistrant une nouvelle clôture record dans le cadre d'une récente série de sommets historiques. Les chiffres plus élevés de cette semaine concernant les prix à la consommation et les prix à la production ont renforcé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendra une politique monétaire restrictive plus longtemps.

Les traders tablent désormais sur une probabilité de plus de 28% d'une hausse des taux d'un quart de point d'ici la fin de l'année, contre 20,7% la semaine précédente, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse dans un rapport de 1,7 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,03 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 17 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 6 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 50 nouveaux plus hauts et 75 nouveaux plus bas.