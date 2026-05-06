MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street devrait poursuivre sa remontée, les espoirs de paix au Moyen-Orient et l'optimisme autour de l'IA redonnant du tonus au marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,85%, S&P 500 +0,78%, Nasdaq +1,31%

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs progressent après les prévisions optimistes d'AMD

* Les cours du pétrole reculent suite à des informations faisant état de progrès dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran

(Dernières nouvelles avant l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse mercredi et à prolonger leur forte progression, portés par l'espoir d'un éventuel accord de paix entre les États-Unis et l'Iran et par un enthousiasme soutenu autour de l'intelligence artificielle.

La reprise, qui a propulsé le S&P 500 .SPX et le Nasdaq Composite .IXIC à des niveaux records mardi, ne montrait guère de signes d'essoufflement après qu'Advanced Micro Devices

AMD.O a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux attentes , portées par une forte demande pour ses puces destinées aux centres de données.

La hausse des actions a montré que le marché "ne peut échapper à l'euphorie entourant les investissements dans l'IA", a déclaré Kevin Gordon, responsable de la recherche macroéconomique et de la stratégie au Schwab Center for Financial Research.

"Une guerre plus longue et une nouvelle hausse des prix de l'essence constituent des freins plus importants à la consommation, mais tant qu'il n'y aura pas de signes clairs de pertes d'emplois, l'économie restera loin d'une récession à part entière."

Le rapport national sur l'emploi d'ADP a montré que l'emploi dans le secteur privé américain avait augmenté de 109 000 postes en avril, dépassant les prévisions de 99 000.

Les cours du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau depuis deux semaines, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculant de 7,9%. Washington et Téhéranétaient sur le point de conclure un accord concernant un mémorandum d'une page visant à mettre fin à la guerre, a déclaré une source pakistanaise.

Dans sa forme actuelle, le mémorandum déclarerait la fin du conflit et le début d'une période de 30 jours de négociations sur un accord détaillé visant à ouvrir le détroit d'Ormuz, à limiter le programme nucléaire iranien et à lever les sanctions américaines, a rapporté Axios.

La hausse des actions reflète un appétit pour le risque croissant chez les investisseurs – à condition que les bénéfices des entreprises restent solides et que l'espoir d'un accord de paix reste intact.

Toutefois, d'autres ont mis en garde contre un optimisme sans réserve tant qu'il n'y aurait pas de signes plus concrets de progrès.

"Wall Street continue de miser encore plus fort sur le fait que la guerre au Moyen-Orient ne va pas s'intensifier à nouveau et perturber la hausse des marchés, tirée par les bénéfices, vers des sommets historiques", a déclaré Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com.

"Il y a un risque élevé que, si ce pari s'avère erroné, les actifs risqués connaissent un revirement brutal. Cependant, les signaux envoyés par les États-Unis semblent rassurer sur le fait qu'ils ne souhaitent pas renouveler les hostilités."

Le président américain Donald Trump a poursuivi sa rhétorique agressive en avertissant que "les bombardements commenceraient" si l'Iran ne coopérait pas.

À 8 h 25 (heure de l'Est), les E-minis du Dow YMcv1 ont gagné 422 points, soit 0,85%, les E-minis du S&P 500 EScv1 ont progressé de 57 points, soit 0,78%, et les E-minis du Nasdaq 100

NQcv1 ont avancéde 367,5 points, soit 1,31%.

AMD a bondi de 16,6% en pré-ouverture, tandis que son concurrent Intel INTC.O a progressé de 4,3%. Super Micro

SMCI.O a grimpé de 13% après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre supérieures aux attentes.

Alphabet GOOGL.O a bondi de 1,8%, réduisant l'écart avec Nvidia NVDA.O dans la course pour devenir la plus grande entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière; Nvidia a progressé de 1,9%.

Arm Holdings ARM.O a gagné 11% avant la publication de ses résultats trimestriels.