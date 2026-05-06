Wall Street ouvre en hausse avec l'optimisme au Moyen-Orient et sur l'IA

La statue du taureau de Wall Street dans le quartier financier de New York

La Bourse de New York a ouvert en hausse ‌mercredi, portée par l'espoir d'un possible accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran et par un regain d'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle (IA) ​à la faveur de nouvelles publications d'entreprises.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 487,12 points, soit 0,99%, à 49.785,37 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, monte de 44,72 points, soit 0,62%, à 7.303,94 points.

Le Nasdaq Composite progresse de 157,75 points, soit 0,62%, à 25.483,88 ​points.

L'appétit pour le risque à Wall Street, observée depuis mardi, a propulsé le S&P 500 et le Nasdaq Composite à des niveaux records et cela ne semble guère en ​passe de s'estomper, l'évolution de la géopolitique, des indicateurs macroéconomiques et ⁠des résultats de sociétés accentuant la tendance positive.

Une source pakistanaise, confirmant une information d'Axios, a indiqué que les Etats-Unis et ‌l'Iran se rapprochaient d'un accord sur un mémorandum d'une page permettant de mettre fin à leur conflit.

L'information a fait chuter les cours du pétrole à leur plus bas niveau depuis deux semaines, sous la barre symbolique ​des 100 dollars le baril, tandis que l'indice ‌VIX de la volatilité à Wall Street refluait également, ainsi que le dollar et les ⁠rendements obligataires souverains.

Parallèlement, les investissements autour de l'IA favorisent la hausse des actions, tandis que sur le plan macroéconomique, la crainte d'une dégradation de la conjoncture s'éloigne, l'enquête ADP sur l'emploi ayant montré que le secteur privé américain avait créé 109.000 postes en avril, contre ⁠99.000 prévus. Le marché attend ‌désormais le rapport officiel mensuel sur l'emploi prévu vendredi.

"Wall Street continue de miser encore plus fort sur le ⁠fait que la guerre au Moyen-Orient ne va pas s'intensifier à nouveau et perturber la hausse des marchés, tirée par les ‌bénéfices, vers des sommets historiques", résume Kyle Rodda, analyste marchés financiers chez Capital.com, tout en mettant en garde contre ⁠un excès d'optimisme, surtout en l'absence de signes plus concrets de progrès dans les discussions.

Aux valeurs, ⁠Advanced Micro Devices (AMD) bondit de 18,63% ‌après avoir dit anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieur aux attentes, soutenu par une forte demande pour ses ​puces destinées aux centres de données sur fond d'accélération des dépenses ‌en infrastructures dédiées à l'IA.

Dans son sillage Intel prend 2,19%, Super Micro 17,53%, Alphabet 1,80%, Nvidia 1,93% et Arm Holdings 8,95%. Les indices des semi-conducteurs et des ​nouvelles technologiques progressent respectivement de 3,23% et 1,04%.

Dans les autres publications, Walt Disney grimpe de 7,99% après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre, le nouveau directeur général du groupe, Josh D'Amaro, ayant par ailleurs confirmé les objectifs de croissance de la société.

Marriott, ⁠qui a relevé son objectif de RevPAR pour 2026, avance de près de 1%. Kraft Heinz prend 3,81%, le chiffre d'affaires trimestriel du groupe ayant dépassé les attentes.

Uber Technologies monte de 6,95% après avoir dit prévoir des réservations solides au deuxième trimestre malgré le conflit au Moyen-Orient.

CVS Health profite de la révision à la hausse de ses perspectives pour l'ensemble de l'année et gagne 7,41%.

Coty, la maison mère de CoverGirl, est en revanche delaissée, cédant 2,34%, après ses résultats et prévisions.

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(Rédigé par ​Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)