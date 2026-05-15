MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street devrait ouvrir en baisse alors que les rendements grimpent en raison des craintes inflationnistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,9%, S&P 500 -1,2%, Nasdaq -1,7%

* Applied Materials en baisse après la publication de ses résultats trimestriels

* Dexcom en hausse après avoir annoncé son intention de remanier son conseil d'administration avec Elliott

(Dernières nouvelles avant l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Les indices de Wall Street s'orientaient vers une ouverture en forte baisse vendredi, les craintes inflationnistes déclenchées par le conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper les rendements des bons du Trésor et menacé de mettre un terme à la reprise alimentée par l'IA.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR , référence pour les coûts d'emprunt mondiaux, a atteint 4,56% son plus haut niveau depuismai 2025. US/

Les rendements obligataires mondiaux ont également bondi, les signes de plus en plus évidents des dommages économiques causés par la guerre en Iran ayant incité les investisseurs à tabler sur une hausse des taux d'intérêt plus rapide que prévu et sur un ralentissement de la croissance.

Selon l'outil FedWatch du CME Group , la probabilité que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt de 25 points de base en décembre a plus que doublé au cours de la semaine dernière pour atteindre environ 40%, après que des chiffres d'inflation plus élevés que prévu ont laissé entrevoir que les pressions sur les prix pourraient s'avérer plus difficiles à contenir.

“Les marchés réagissent à certaines données récentes sur l'inflation, qui ont peut-être été un peu plus élevées que prévu, ainsi qu'à la relative robustesse persistante de l'économie”, a déclaré Kiran Ganesh, stratège multi-actifs chez UBS Global Wealth Management.

“Les marchés anticipent donc un certain risque que les banques centrales puissent ressentir le besoin de relever leurs taux d'intérêt.”

Les cours du Brent LCOc1 ont grimpé de près de 3% à 109 dollars le baril, le détroit d'Ormuz restant fermé, ce qui a intensifié les inquiétudes concernant l'approvisionnement énergétique mondial. Les négociations visant à mettre fin au conflit qui oppose l'Iran et les États-Unis depuis deux mois et demi n'ont montré aucun signe de progrès . O/R

L'indice de volatilité du CBOE .VIX , connu comme le “baromètre de la peur” de Wall Street, a atteint son plus haut niveau en deux semaines, gagnant 1,91 point pour s'établir à 19,16.

À 8h31 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 reculaient de 463 points, soit 0,92%, et les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 reculaient de 90 points, soit 1,2%. Les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 reculaient de 504,5 points, soit 1,7%.

Ce recul fait suite à une nouvelle séance record à Wall Street, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC clôturant à des niveaux records. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a franchi à nouveau le cap des 50.000 points, tandis que le S&P 500 a dépassé les 7.500 points pour la première fois.

Les marchés semblaient auparavant avoir écarté les craintes inflationnistes liées au conflit avec l'Iran, l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle alimentant une reprise et permettant aux principaux indices de rester en passe d'enregistrer des gains hebdomadaires.

Les investisseurs ont également suivi de près le sommet américano-chinois, qui s'est achevé vendredi sans avancée majeure, après que les discussions entre les deux nations ont couvert un agenda très large allant du commerce aux droits de douane, en passant par l'Iran et Taïwan.

Parmi les valeurs en mouvement avant l'ouverture, le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Applied Materials

AMAT.O a chuté de 1,8% alors même qu'il avait prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice ajusté pour le troisième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street.

Dans le même temps, Nvidiaa reculé de 2,5% après avoir enregistré de fortes hausses lors de la séance précédente . Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a déclaré à Bloomberg TV que les contrôles à l'exportation de puces n'avaient pas été un sujet majeur lors des discussions avec la Chine.

Dexcom DXCM.O a bondi de 6%. Le fabricant de dispositifs médicaux a annoncé qu’il nommerait deux administrateurs indépendants et réorganiserait un comité clé du conseil d’administration en collaboration avec l’investisseur activiste Elliott Investment Management.

Les actions des compagnies aériennes ont globalement baissé, la flambée des prix du pétrole pesant sur le secteur. Delta Air Lines DAL.N a reculé de 1,6%, tandis que United Airlines

UAL.O , Southwest Airlines LUV.N et Alaska Air ALK.N ont chuté de 1,5% à 2,1%.