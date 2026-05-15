 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Immigration au Japon : après le durcissement des conditions d'obtention d'un visa, une pétition appelle à rétropédaler
information fournie par Boursorama avec Media Services 15/05/2026 à 15:35

Tokyo, le 30 mars 2026. on March 30, 2026. ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Tokyo, le 30 mars 2026. on March 30, 2026. ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

"C'est cruel de dire aux gens de retourner dans leur pays d'origine simplement parce que les règles ont soudainement changé", estime le restaurateur indien Manish Kumar, qui vit au Japon depuis 30 ans, dans une vidéo devenue virale.

La diffusion massive en ligne de la vidéo d'un restaurateur indien a ému le pays. Au Japon, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont signé une pétition appelant à revenir sur le récent durcissement des conditions d'obtention du visa de gestionnaire d'entreprise. Les conditions ont été révisées fin 2025, imposant aux demandeurs de disposer de 30 millions de yens (163.000 euros) de capital, contre 5 millions de yens auparavant, afin de prévenir des abus du système. Mais les opposants à ce durcissement estiment que la nouvelle règle pourrait contraindre au départ des résidents de longue date, et la pétition met notamment en lumière la situation des restaurateurs étrangers.

"Mes enfants ne parlent que japonais (...) et on nous dit de retourner en Inde", a ainsi déclaré le restaurateur Manish Kumar, qui vit au Japon depuis 30 ans, lors d'un rassemblement sur la question des visas mercredi. Son visa de gestionnaire d'entreprise n'a pas été renouvelé l'an dernier, selon le quotidien Asahi Shimbun. "J'ai travaillé dur pour arriver là où je suis grâce au soutien" d'autres chefs et de clients, a-t-il déclaré. "Je n'ai rien fait de mal. C'est cruel de dire aux gens de retourner dans leur pays d'origine simplement parce que les règles ont soudainement changé."

Le nombre de titulaires d'un visa de gestionnaire d'entreprise est passé à 45.000 l'an dernier

On ignorait dans l'immédiat si le restaurant de curry de Manish Kumar à Saitama, près de Tokyo, était toujours en activité. La vidéo montrant son discours, durant lequel il était en larmes, a été vue des millions de fois, et une pétition sur le site Change.org appelant le gouvernement à supprimer l'exigence des 30 millions de yens avait recueilli près de 60.000 signatures vendredi. Elle a été remise cette semaine à l'Agence des services de l'immigration du Japon.

Le nombre de demandes de visas de gestionnaire d'entreprise a chuté de 96% après le durcissement des conditions, selon le quotidien Yomiuri Shimbun. La ministre de la Sécurité économique, Kimi Onoda, a salué ce changement, déclarant mardi que la réforme a "apaisé les inquiétudes selon lesquelles le statut de résident de gestionnaire d'entreprise était détourné à des fins d'immigration". Ces préoccupations s'étaient accrues ces dernières années, des messages sur les réseaux sociaux chinois affirmant qu'il était facile d'obtenir un visa au Japon.

Le nombre de titulaires d'un visa de gestionnaire d'entreprise est passé à 45.000 en juin de l'an dernier, dont la moitié étaient chinois, soit 2,7 fois plus qu'il y a 10 ans, selon la chaîne de télévision publique NHK. Des enquêtes menées par des bureaux régionaux des services de l'immigration ont également révélé l'existence de nombreuses sociétés fictives. La Première ministre ultra-conservatrice Sanae Takaichi a promis de durcir les règles d'immigration, alors même que la deuxième économie d'Asie est confrontée à des pénuries de main-d'œuvre et à une population en déclin.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des pêcheurs devant des lettres géantes "La Russie commence ici" sur la rivière Velikaïa à Pskov, le 17 avril 2026 en Russie ( / Olga MALTSEVA )
    Aux portes de pays baltes en alerte, la résignation de Russes de Pskov
    information fournie par AFP 15.05.2026 16:54 

    L'Europe à un jet de pierre mais l'Europe fermée, l'Europe sur le qui-vive: à Pskov, ville russe proche de l'Estonie et de la Lettonie, des habitants disent ignorer les craintes baltes d'une extension du conflit et vivre au présent, en collectant de l'aide pour ... Lire la suite

  • Le chancelier allemand Friedrich Merz lors d'un rassemblement des catholiques allemands à Wurtzbourg
    Merz : "Je ne conseillerais pas à mes enfants de vivre aux États-Unis"
    information fournie par Reuters 15.05.2026 16:54 

    Le chancelier allemand Friedrich ‌Merz a déclaré vendredi qu’il déconseillerait à ses enfants de vivre ou d’étudier aux ​États-Unis dans le climat actuel. "Aujourd’hui, même les personnes les mieux formées en Amérique ont beaucoup de mal à trouver un emploi", a ... Lire la suite

  • Une procession de jeunes mariés participant à une cérémonie de mariage collectif dans la ville de Gaza, le 11 mai 2026. ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    A Gaza, un mariage collectif au milieu des décombres pour "continuer à vivre"
    information fournie par AFP 15.05.2026 16:51 

    Entre les rangées de tentes surpeuplées et les immeubles en ruines de Gaza-ville, une procession de jeunes mariés s'étire: des hommes en costumes sombres avancent aux côtés de mariées en robes blanches brodées, bouquets de fleurs rouges à la main. La joie se lit ... Lire la suite

  • Adolescent tué à Nantes: le quartier sous le choc
    Adolescent tué à Nantes: le quartier sous le choc
    information fournie par AFP Video 15.05.2026 16:24 

    Des impacts de balles étaient visibles vendredi dans la porte d'entrée d'un immeuble de la cité de Port-Boyer, à Nantes. La veille, un adolescent a été tué dans une fusillade, sur fond de narcotrafic.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank