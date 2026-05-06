MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme sur les actions américaines rebondissent grâce aux espoirs de paix au Moyen-Orient et à l'optimisme suscité par l'IA

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* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,89 %, S&P 500 +0,82 %, Nasdaq +1,42 %
* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs progressent après les prévisions optimistes d'AMD
* Chute des cours du pétrole
(Mise à jour des cours) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi
Les contrats à terme de Wall Street ont progressé mercredi, prolongeant leur forte tendance grâce aux espoirs d'un éventuel accord de paix entre les États-Unis et l'Iran et à l'optimisme sans faille autour de l'intelligence artificielle.
La reprise, qui a propulsé le S&P 500 .SPX et le Nasdaq Composite .IXIC à des niveaux records mardi, ne montrait guère de signes d'essoufflement après qu'Advanced Micro Devices
AMD.O a prévu un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux attentes , porté par une forte demande pour ses puces destinées aux centres de données.
« Wall Street continue de miser encore plus fort sur le fait que la guerre au Moyen-Orient ne va pas s'intensifier à nouveau et perturber la flambée des marchés, tirée par les bénéfices, vers des sommets historiques », a déclaré Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com.
«Il y a un risque élevé que, si ce pari s'avère erroné, les actifs risqués connaissent un revirement brutal. Cependant, les signaux envoyés par les États-Unis semblent rassurer sur le fait qu'ils ne souhaitent pas renouveler les hostilités. »
Les États-Unis et l'Iran sont sur le point de conclure un accord sur un mémorandum d'une page visant à mettre fin à la guerre, a déclaré une source pakistanaise.
Axios a rapporté que, dans sa forme actuelle, le mémorandum déclarerait la fin du conflit et le début d'une période de 30 jours de négociations sur un accord détaillé visant à ouvrir le détroit d'Ormuz, à limiter le programme nucléaire iranien et à lever les sanctions américaines.
Les cours du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau depuis deux semaines, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculant de 7,7 %.
La hausse des actions reflète un regain d'appétit pour le risque chez les investisseurs , à condition que les bénéfices des entreprises restent solides et que l'espoir d'un accord de paix se maintienne.
À 6 h 02 (heure de l'Est), les E-minis du Dow YMcv1 ont gagné 442 points, soit 0,89 %, les E-minis du S&P 500 EScv1 gagnaient 59,75 points, soit 0,82 %, et les E-minis du Nasdaq 100 NQcv1 progressaient de 399,75 points, soit 1,42 %.
AMD a bondi de 18 % en pré-ouverture, tandis que son rival Intel INTC.O a progressé de 5,7 %. Super Micro SMCI.O a grimpé de 15 % après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre supérieures aux attentes.
Alphabet GOOGL.O a bondi de 2, 1%, réduisant l'écart avec Nvidia NVDA.O dans la course pour devenir la plus grande entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière. Nvidia a progressé de 1,7 %.
Arm Holdings ARM.O a gagné 11,5 % avant la publication de ses résultats trimestriels.
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