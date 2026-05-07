MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des niveaux records alors que le pétrole poursuit sa baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,13 %, S&P 500 +0,1 %, Nasdaq +0,08 %

* Snap en baisse après des résultats décevants pour le chiffre d'affaires publicitaire du premier trimestre

* Whirlpool plonge après des ventes inférieures aux attentes au premier trimestre

(Mise à jour des cours, ajout des commentaires des analystes) par Sruthi Shankar et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq se négociaient jeudi à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques , alors que les prix du pétrole continuaient de baisser dans l'espoir d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran qui pourrait potentiellement normaliser l'approvisionnement en brut via le détroit d'Ormuz.

Les États-Unis et l'Iran se rapprochent d'un accord limité et temporaire visant à mettre fin à leur conflit, ont déclaré des sources et des responsables , dans l'espoir qu'un accord puisse conduire à la réouverture de cettevoie navigable cruciale. Les marchés boursiers mondiaux ont atteint des sommets historiques tandis que les cours du pétrole LCOc1 CLc1 ont chuté encore plus bas, sous la barre des 100 dollars le baril.

Téhéran devrait désormais répondre aux propositions de paix.

La remontée inébranlable des valeurs technologiques et de l'IA a également joué un rôle majeur dans la poussée des actions américaines vers de nouveaux sommets, les investisseurs saluant une saison de résultats solides et des données économiques optimistes.

À 7 h 05 (heure de l'Est), les E-minis du Dow YMcv1 gagnaient 63 points, soit 0,13 %, les E-minis du S&P 500 EScv1 progressaient de 7,75 points, soit 0,1 %, et les E-minis du Nasdaq 100 NQcv1 s'affichaient en hausse de 23,75 points, soit 0,08 %.

«(Le choc pétrolier de l') e ne devrait pas durer longtemps, car le calendrier politique américain limite la possibilité d'un conflit prolongé en 2026 », ont déclaré les stratèges de la Société Générale dans une note.

« Les bénéfices restent le pilier, soutenus par la politique budgétaire, les dépenses d'investissement liées à l'IA, le cycle de l'énergie et la politique industrielle, ce qui maintient une tendance positive pour les actifs américains. »

Les emplois dans le secteur privé américain ont augmenté de 109 000 en avril, leur plus forte hausse en 15 mois, selon les données publiées mercredi , indiquant une stabilité persistante du marché du travail malgré des tensions mondiales accrues.

Les chiffres hebdomadaires des demandes d'allocations chômage seront publiés à 8h30 (heure de l'Est). Les investisseurs attendent le rapport plus complet sur l'emploi non agricole vendredi, les créations d'emplois devant s'élever à 62 000 en avril après un rebond de 178 000 en mars, selon un sondage Reuters auprès d'économistes.

Les traders continuent de parier que la Réserve fédérale américaine maintiendra ses taux d'intérêt inchangés jusqu'à la fin de l'année, en raison des signes de résilience du marché du travail et de la hausse des prix de l'énergie. Il s'agit d'un revirement radical par rapport aux plusieurs baisses de taux que les investisseurs avaient anticipées avant la guerre.

Les présidents de la Fed Neel Kashkari (Minneapolis) et Beth Hammack (Cleveland), ainsi que le président de la Fed de New York John Williams – tous membres votants du comité de fixation des taux d'intérêt cette année – doivent s'exprimer plus tard dans la journée.

Parmi les valeurs en tête de peloton, l'action cotée aux États-Unis d'Arm Holdings ARM.O , qui concède des licences technologiques aux concepteurs de semi-conducteurs, a chuté de 8,8 %en pré-ouverture, sur fond d'inquiétudes quant à la capacité de la société à s'assurer un approvisionnement suffisant pour sa nouvelle puce d'IA, éclipsant ainsi de solides prévisions de bénéfices.

Snap SNAP.N a chuté de 9 % après que la société mère de Snapchat a déclaré que ses revenus publicitaires du premier trimestre avaient été affectés par le conflit au Moyen-Orient et le ralentissement de la croissance en Amérique du Nord.

Whirlpool WHR.N a chuté de 17,8 % après que le fabricant d'appareils électroménagers a manqué les estimations des analystes concernant ses ventes du premier trimestre et suspendu son dividende.