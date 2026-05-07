Allemagne: un touriste indemnisé pour un manque de transats à la piscine

Une piscine à Thessalonique, en Grèce, le 1er juin 2020 ( AFP / Sakis MITROLIDIS )

La justice allemande a condamné le géant du tourisme TUI à rembourser près de 1.000 euros à un vacancier allemand qui s'était plaint de voir tous les transats de son hôtel en Grèce systématiquement monopolisés par d'autres clients.

L'homme avait réservé pour sa famille un séjour en formule tout compris avec sa famille dans un hôtel sur l'île de Kos en août 2024 pour la somme de 7.186 euros.

Sur place, il a constaté que "chaque jour, tous les transats de la piscine de l'hôtel étaient réservés avec des serviettes dès six heures du matin", énonce un jugement du tribunal civil de Hanovre (nord) rendu public jeudi.

Le plaignant, dont le nom n'a pas été divulgué, et sa famille n'ont pas adopté cette "pratique de réservation" et se sont donc retrouvés sans transat disponible pour profiter de la piscine et du soleil, est-il expliqué.

Logo du voyagiste TUI, qui a été condamné par un tribunal civil de Hanovre (Allemagne) ( AFP / THOMAS KIENZLE )

Il s'en est plaint auprès d'un représentant de son voyagiste TUI ainsi qu'au personnel de l'hôtel, estimant que cette manière de réserver les transats contrevenait au règlement de l'établissement, qui dispose de près de 400 chambres et de six piscines.

Aucune mesure efficace n'a été proposée et pour solder le différend, TUI, leader mondial du tourisme basé à Hanovre, a proposé de verser 350 euros au plaignant, soit 5% du prix de son séjour, une somme jugée insuffisante par le vacancier.

Dans sa décision rendue le mois dernier, le tribunal lui a accordé 986,70 euros de dommages et intérêts, soit environ 15% de la facture.

"Lors d'un tel voyage, où le temps passé à la piscine ou à proximité joue un rôle important, les voyageurs peuvent s'attendre à ce qu'un nombre suffisant de transats soit garanti", a tranché le tribunal, dont le jugement est définitif.

Contacté par l'AFP, un porte-parole de TUI n'a pas souhaité commenté cette décision.