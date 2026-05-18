MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme de Wall Street reculent sous l'effet de la hausse des rendements et des prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,7 %, S&P 500 -0,4 %, Nasdaq -0,4 %

* Dominon Energy en hausse après l'annonce de négociations avec NextEra

* UnitedHealth recule après la cession de sa participation par Berkshire Hathaway

(Mise à jour des cours) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement reculé lundi, sous l'effet de la hausse des rendements des bons du Trésor et des prix du pétrole, tandis que les investisseurs attendaient les résultats clés de Nvidia et Walmart plus tard dans la semaine.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR , qui évolue à l'inverse des prix, a atteint 4,631 % en début de journée, son plus haut niveau depuis février 2025, avant de reculer légèrement à 4,607 %. US/

La vente massive sur le marché obligataire a été alimentée par une flambée des prix du pétrole, qui a ravivé les craintes que l'inflation ne maintienne les coûts d'emprunt à un niveau élevé. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s'échangeaient à 110,66 dollars le baril après que les efforts visant à mettre fin à la guerre avec l'Iran ont semblé s'enliser à la suite d'une frappe de drone sur une centrale nucléaire aux Émirats arabes unis.

“La crainte des investisseurs est que la hausse des rendements ne se limite pas aux marchés obligataires. Elle pourrait peser sur les valorisations boursières, en particulier dans les secteurs de la croissance et des technologies, tout en augmentant la pression sur les gouvernements fortement endettés”, a déclaré Lale Akoner, stratège des marchés mondiaux chez eToro.

Wall Street avait connu une forte reprise ces dernières semaines, l'indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq

.IXIC , à forte composante technologique, atteignant des niveaux records, l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle aidant les investisseurs à faire abstraction de la menace inflationniste liée à la flambée des prix du pétrole.

Cet optimisme s'est estompé avec la chute du marché obligataire vendredi. Les traders tablent désormais sur une probabilité de plus de 40 % que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt en janvier, selon l'outil FedWatch du CME, après les chiffres de l'inflation supérieurs aux attentes publiés la semaine dernière .

À 7 h 19 (heure de l'Est), les contrats E-mini Dow YMcv1 reculaient de 322 points, soit 0,65 %, et les contrats E-mini S&P 500 EScv1 de 30,5 points, soit 0,41 %. Les contrats E-mini Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 112 points, soit 0,38 %.

Les investisseurs suivront également le compte-rendu de la réunion de la Fed, attendu mercredi, ainsi que la transition au sein de la banque centrale, l'ancien gouverneur Kevin Warsh devant prêter serment en tant que président . Il devrait être confronté très tôt à un premier défi: trouver un équilibre entre les appels de la Maison Blanche en faveur d'une baisse des coûts d'emprunt et le ton plus belliciste des responsables de la Fed.

Les résultats des entreprises constituent un autre test crucial pour les marchés. Nvidia NVDA.O , la société la plus valorisée au monde, doit publier ses résultats mercredi, alors que la saison des résultats du premier trimestre, marquée par des performances solides, touche à sa fin.

Les attentes sont élevées pour cette entreprise, dont les actions ont progressé de 36 % depuis leur plus bas niveau de mars, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a bondi de plus de 60 % cette année grâce à la forte demande de puces liées à l'IA.

Walmart WMT.O , le plus grand distributeur au monde, devrait également publier ses résultats cette semaine , ce qui pourrait donner une image plus claire de la manière dont les consommateurs américains font face à la hausse des prix de l'énergie et aux pressions inflationnistes plus générales.

Parmi les titres les plus actifs avant l'ouverture lundi, Dominion Energy D.N a bondi de 14,2 % après que Bloomberg News a rapporté que la société d'électricité NextEra Energy

NEE.N discutait d'une transaction principalement en actions pour le rachat de ce petit fournisseur d'électricité, qui le valoriserait à environ 76 dollars par action, soit environ 66 milliards de dollars.

UnitedHealth Group UNH.N a chuté de 4,7 %après que Berkshire Hathaway BRKa.N a déclaré avoir vendu une grande partie de ses participations dans des petites capitalisations, notamment dans l'assureur santé.

L'action Regeneron REGN.O a chuté de 11,8 % après que le traitement expérimental du laboratoire pharmaceutique n'ait pas atteint son objectif principal lors d'un essai de phase avancée mené chez des patients atteints d'un mélanome avancé, un type de cancer de la peau.