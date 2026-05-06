MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des niveaux records, portés par l'optimisme lié à l'IA et les espoirs de paix au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +0,91 %, S&P 500 +0,79 %, Nasdaq +1,01 %

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs progressent après les prévisions optimistes d'AMD

* Les cours du pétrole reculent suite à des informations faisant état de progrès dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont atteint des niveaux records mercredi, prolongeant leur forte progression alimentée par l'enthousiasme soutenu autour de l'intelligence artificielle et la perspective d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran.

La dernière vague d'engouement pour l'IA est survenue après qu'Advanced Micro Devices AMD.O a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux attentes , grâce à une forte demande pour ses puces destinées aux centres de données.

Cette remontée montre que le marché « ne peut échapper à l'euphorie qui entoure les investissements dans l'IA », a déclaré Kevin Gordon, responsable de la recherche macroéconomique et de la stratégie au Schwab Center for Financial Research.

« Une guerre plus longue et une nouvelle hausse des prix de l'essence constituent des freins plus importants à la consommation, mais tant qu'il n'y aura pas de signes clairs de pertes d'emplois, l'économie restera à l'écart d'une récession à part entière. »

Le rapport national sur l'emploi d'ADP publié mercredi a révélé que l'emploi dans le secteur privé américain avait bondi de 109 000 postes en avril, soit la plus forte hausse depuis janvier 2025.

Dans le même temps, les prix du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau depuis deux semaines, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculant de 6,6 % et entraînant l'indice S&P 500 Energy .SPNY en baisse de 3 %. Washington et Téhéran étaient sur le point de conclure un accord concernant un mémorandum d'une page visant à mettre fin à la guerre, a déclaré une source pakistanaise.

Dans sa forme actuelle, le mémorandum déclarerait la fin du conflit et le début d'une période de 30 jours de négociations sur un accord détaillé visant à ouvrir le détroit d'Ormuz, à limiter le programme nucléaire iranien et à lever les sanctions américaines, a rapporté Axios.

La hausse des actions reflète un appétit croissant pour le risque chez les investisseurs – à condition que les bénéfices des entreprises restent solides et que l'espoir d'un accord de paix se maintienne. D'autres ont toutefois mis en garde contre un optimisme sans réserve tant qu'il n'y aurait pas de signes plus concrets de progrès.

« Wall Street continue de miser encore plus fort sur le fait que la guerre au Moyen-Orient ne va pas s'intensifier à nouveau et perturber la hausse des marchés, tirée par les bénéfices, vers des sommets historiques », a déclaré Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com.

« Il y a un risque élevé que, si ce pari s'avère erroné, les actifs risqués s'effondrent brutalement. Cependant, les signaux envoyés par les États-Unis semblent rassurer sur le fait qu'ils ne souhaitent pas renouveler les hostilités. »

À 9 h 56 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 450,72 points, soit 0,91 %, à 49 744,78, le S&P 500 .SPX a gagné 57,64 points, soit 0,79 %, à 7 316,86 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 256,35 points, soit 1,01 %, à 25 582,48.

Huit des onze principaux secteurs du S&P 500 ont terminé en territoire positif. L'indice Philadelphia SE Semiconductor

.SOX a progressé de 2,9 % et a atteint un nouveau record.

AMD a bondi de 16,7 %, tandis que son rival Intel INTC.O a progressé de 2,7 %. Super Micro SMCI.O a grimpé de 16,6 % après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre supérieures aux attentes.

Alphabet GOOGL.O a bondi de 1,5 %, tandis que Nvidia a progressé de 4 %.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 2,27 pour 1 à la Bourse de New York et de 1,54 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 36 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 13 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 115 nouveaux plus hauts et 50 nouveaux plus bas.