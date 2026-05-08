MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent de nouveaux sommets, portés par les valeurs technologiques et les chiffres de l'emploi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +0,22 %, S&P 500 +0,46 %, Nasdaq +0,76 %

* La croissance de l'emploi aux États-Unis dépasse les attentes en avril

* Microchip Technology en hausse après des prévisions optimistes pour le premier trimestre

* Cloudflare s'effondre; prévisions pour le deuxième trimestre inférieures aux estimations

(Mises à jour après l'ouverture du marché) par Sruthi Shankar et Utkarsh Hathi

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des niveaux records vendredi, portés par la hausse de Nvidia et d'autres valeurs technologiques, tandis qu'un rapport sur l'emploi meilleur que prévu a apaisé les inquiétudes concernant la situation du marché du travail.

Les géants technologiques Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O ont chacun progressé de plus de 2 %, tandis que l'indice global des fabricants de puces .SOX s'est remis des baisses de jeudi pour atteindre un nouveau sommet, porté par les anticipations d'une forte demande en infrastructures d'IA.

Les données ont montré que l'emploi aux États-Unis avait augmenté plus que prévu en avril, tandis que le taux de chômage est resté stable à 4,3 %, soulignant la résilience du marché du travail et renforçant les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés pendant un certain temps.

« Cela confirme que nous avons un marché du travail solide, ce qui devrait rassurer les consommateurs et leur permettre de maintenir leurs habitudes de consommation résilientes », a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

Les traders ont continué de parier que la banque centrale maintiendrait ses taux d'intérêt dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 % jusqu'à la fin de l'année.

À 9 h 41, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 106,64 points, soit 0,22 %, à 49 703,61, le S&P 500

.SPX gagnait 33 ,47 points, soit 0,46 %, à 7 371,21, et le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 195,50 points, soit 0,76 %, à 26 001,69.

Le S&P 500 et le Nasdaq étaient en passe d'enregistrer une sixième semaine consécutive de hausse, la plus longue série de gains de ce type depuis octobre 2024. Le Dow Jones s'apprêtait à enregistrer une deuxième semaine consécutive de hausse.

Cet optimisme général a aidé les investisseurs à faire abstraction des nouvelles attaques entre les forces américaines et iraniennes dans le Golfe.

Les cours du pétrole LCoc1 CLc1 ont brièvement frôlé les 100 dollars le baril, avant de reculer légèrement en raison de l'affaiblissement des espoirs d'une résolution du conflit au Moyen-Orient et d'une réouverture du détroit d'Ormuz, une voie de transit clé pour le pétrole et le gaz naturel liquéfié.

L'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim a rapporté qu'un porte-parole du ministère des Affaires étrangères avait déclaré que Téhéran évaluait toujours sa réponse à une proposition américaine.

DES RÉSULTATS SOLIDES

Malgré les craintes que les prix du pétrole n'alimentent l'inflation, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont atteint des niveaux records, soutenus par une saison de résultats solides, des signes de résilience de l'économie et l'optimisme quant aux perspectives des entreprises technologiques et d'intelligence artificielle.

Sur les 440 entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats du premier trimestre à ce jour, 83 % ont dépassé les estimations de bénéfices des analystes, selon les données compilées par LSEG. Ce chiffre est à comparer à une moyenne à long terme d'environ 67 %.

Cependant, certains résultats ont déçu ce jour-là.

L'action Cloudflare NET.N a plongé de 1 8,6 % après que la société de services cloud a annoncé qu'elle allait supprimer environ 20 % de ses effectifs et prévu un chiffre d'affaires au deuxième trimestre légèrement inférieur aux attentes de Wall Street.

Trade Desk TTD.O a chuté de 5,3 % après que la société de technologie publicitaire a prévu un chiffre d'affaires au deuxième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street.

CoreWeave CRWV.O a chuté de 9 % après que la société de technologie d'infrastructure cloud a relevé la fourchette basse de ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles, invoquant une hausse des coûts des composants.

La plateforme de voyage en ligne Expedia EXPE.O a reculé de 8,7 % après avoir signalé que le conflit au Moyen-Orient pesait sur la demande.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,41 pour 1 à la Bourse de New York et de 1,08 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 13 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et six nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 59 nouveaux plus hauts et 43 nouveaux plus bas.