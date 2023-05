Marchés : Après le rallye de début d’année, les gérants de fonds prennent leurs profits…

(Crédits photo : Unsplash - Chris Liverani )

Le mois d'avril fut surprenant à bien des égards. Les nuages commencent à être nombreux à l'horizon : crédit plus cher et plus difficile à obtenir (Credit crunch), banques US en position délicate, risques de récession aux US, tensions géopolitiques… mais le marché n'en a cure ! Ainsi les actions sont en hausse sur le mois même si cette hausse n'est le fait que de quelques actions (grandes actions technologiques aux US et Luxe en France).

Sur les actions, après un premier trimestre très favorable aux secteurs de la croissance (Nasdaq et MSCI Technologie à +20%) et au secteur de consommation discrétionnaire (+19%), une rotation sectorielle a eu lieu en avril. Les secteurs santé, énergie, services aux collectivités et consommation de base ont ainsi surperformé sur le mois d'avril dans une hausse modérée de marché. Dans ce cadre les valeurs values surperforment les titres croissance.

Plus globalement l'Europe surperforme les US et les émergents restent à la traine, tirés vers le bas par la Chine (-5%). En Europe, les petites capitalisations sous-performent une fois de plus les grandes capitalisations, à un niveau proche de -5% depuis le début de l'année.

Dans ce contexte qu'ont fait les gérants flexibles ?

Preuve que ce rallye de début d'année est mal aimé, la plupart des gérants ont une nouvelle fois pris leurs profits.

Sur Eurose (DNCA Finance), la descente progressive de l'exposition aux actions s'est poursuivie, pour passer de 25% à 24%, contre 27% en début d'année. Toujours chez DNCA, le mouvement a été plus fort sur DNCA Evolutif avec une exposition qui passe de 70% à 60%.

Baisse également sur Sextant Grand Large (Amiral Gestion) avec 31,9% d'exposition nette versus 36,6% le mois dernier. Le mouvement le plus fort est, comme souvent, sur Invest Latitude Equilibre (géré par Amplegest) avec une baisse de l'exposition actions de 57% à 34%, notamment via l'exposition US qui passe de 18% à 2%. Les obligations ont également été réduites dans le fonds tant sur la duration que sur le crédit.

Sur les marchés émergents, Carmignac Emerging Patrimoine abaisse légèrement son exposition aux actions en passant de 12% à 10% compte tenu de la combinaison de taux d'intérêts élevés et d'une croissance globale plus faible qui constituent, selon la gestion, un environnement négatif pour les actifs risqués.

Sur les long/short, BDL Rempart Europe (BDL Capital Management) voit son exposition nette passer de 36% à 44% alors qu'Eleva Absolute Return Europe (ELEVA Capital) fait le mouvement inverse mais de moindre ampleur passant de 19.5% à 17% d'exposition nette.

Sur Ofi Invest ESG MultiTrack (OFI Invest AM), c'est la partie obligataire qui a bougé avec des achats d'obligations souveraines afin d'augmenter la duration en anticipation de la fin de la hausse des taux de la part de la Fed (et accessoirement celle de la BCE) et d'un ralentissement économique qui devrait atténuer les pressions inflationnistes. Mouvement contraire sur Echiquier Allocation Flexible (La Financière de l'Echiquier) qui accentue légèrement son short sur la partie obligataire alors que la partie actions reste quasi stable.