Marché: Wall Street limite la casse

(CercleFinance.com) - Wall Street limite la casse : les 3 principaux indices reculaient de 0,6% en moyenne à mi-séance mais au final, le S&P500 s'effrite de -0,4% (à 6.

050, il reste à 0,7% de ses sommets), le Nasdaq de -0,33% (vers 20.110).



En revanche, le Dow Jones qui perd 0,6% à 43.450 aligne sa 9ème séance de repli, du jamais vu depuis 46 ans et retombe près de son plancher du 19/11 (43.340 au plus ce mardi).



Mais malgré cet enchainement historique de contreperformances (dans le même temps, le Nasdaq a aligné 8 records en 11 séances depuis le 3 décembre), le Dow Jones ne s'est pas éloigné de plus de 5% de son sommet du 4 décembre (à 45.014Pts).



Autre singularité absolument rarissime, le S&P500 qui a battu 5 records depuis le 3 décembre, a vu le nombre de titres en repli l'emporter systématiquement sur les hausses (ratio 'advance/decline' négatif) au cours de ces mêmes 11 dernières séances.



Par ailleurs, les valeurs de croissance affichent cette année le plus grand écart de (sous)performance par rapport aux 'value' (qui distribuent du dividende avec régularité) depuis 1999, et le ratio est même identique à... 1984.



Cela fait beaucoup d'exceptions historiques au cours d'un laps de temps aussi limité, avec des valorisations moyennes qui pulvérisent pour les composantes S&P500 les records de mars 2000.

Le titre Tesla (+3,6% et +100% depuis le 5 novembre) a pulvérisé un nouveau record absolu à 484$ et affiche un PER de 130... et Broadcom (-3,9% après +38% en 2 séances) de 180.



Alors que les habillages de bilans battent désormais leur plein à 3 séances des '4 sorcières', Wall Street n'a pas réussi à tirer parti de la publication de données sur les ventes au détail aux Etats-Unis plus robustes que prévu.

Les ventes de détail aux Etats-Unis se sont accrues de 0,7% en rythme séquentiel entre octobre et novembre (contre +0,5% 1 mois auparavant).

Le Département du Commerce des Etats-Unis précise qu'en excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), à l'évolution parfois volatile, les ventes de détail américaines n'ont toutefois augmenté que de 0,2% entre octobre et novembre.

Par ailleurs, la production industrielle des Etats-Unis affiche un repli de 0,1 % entre octobre et novembre (après -0,5% le mois précédent).



Dans le détail, la Fed, qui publie ces chiffres, rapporte qu'en novembre, la production manufacturière a augmenté de 0,2 % en rythme séquentiel (soit par rapport au mois précédent), soutenue par une hausse de 3,5 % de l'indice des véhicules automobiles et des pièces détachées.



De leur côté, les indices pour l'extraction minière et les services publics ont diminué respectivement de 0,9 % et 1,3 %.



Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est dégradé de 0,3 point à 76,8 % en novembre, soit un niveau inférieur de 2,9 points de pourcentage à sa moyenne de long terme (1972-2023).

La réunion du comité de politique monétaire de la Fed débute par ailleurs aujourd'hui et se terminera demain par une conférence de presse de son président Jerome Powell.



Un assouplissement d'un quart de point est presque totalement intégré et les investisseurs suivront surtout les commentaires que fera le patron de la Réserve fédérale sur le rythme des baisses à venir.





