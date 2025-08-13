Marché: vent d'optimisme grâce à l'IPC américain
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 11:18
'L'appétit pour le risque s'est poursuivi en Asie, le Nikkei atteignant un nouveau record, tandis que le Shanghai Comp est actuellement en passe d'atteindre son plus haut niveau de clôture depuis septembre 2021', soulignait Deutsche Bank ce matin.
'Le S&P500 (+1,13%) a atteint un plus haut historique après que l'indice des prix à la consommation (IPC) américain a suscité des attentes quant à une baisse des taux de la Fed le mois prochain', expliquait la banque allemande.
En effet, le taux d'inflation annuel des Etats-Unis est resté stable à 2,7% en données brutes et n'a augmenté que légèrement à 3,1% en données sous-jacentes en juillet, des niveaux légèrement sous les consensus des économistes.
'La dernière poussée au niveau des prix provient surtout des services qui coûtent plus cher, mais pas des taxes sur les produits importés', pointait Commerzbank, pour qui aussi, 'la Réserve fédérale devrait baisser ses taux en septembre'.
Après cette publication, selon l'outil FedWatch fourni par le CME, les traders évaluaient à près de 94% la probabilité d'une baisse de 25 points de base des taux de la Fed le 17 septembre prochain, contre autour de 86% la veille.
De ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que le taux d'inflation en Allemagne a été confirmé à 2% en juillet, stable par rapport au mois précédent, alors que celui de l'Espagne est ressorti en hausse de 0,4 point pour atteindre 2,7%.
Dans l'actualité des valeurs, TUI bondit de 4% à Francfort dans le sillage de l'annonce par le groupe de tourisme d'un profit opérationnel record pour un troisième trimestre comptable, ainsi que d'un relèvement de sa prévision pour l'exercice.
Toujours à Francfort, les investisseurs accueillent favorablement les résultats semestriels d'E.ON (+1%), ressortis en progression à deux chiffres et permettant à l'énergéticien de confirmer ses objectifs pour 2025 et à horizon 2028.
A lire aussi
-
(Zonebourse.com) - Atos annonce avoir été nommé Leader en Allemagne pour les solutions et services de cybersécurité dans le rapport ISG Provider Lens 2025, Information Services Group (ISG) soulignant son 'approche innovante et de bout en bout en matière de cybersécurité'. ... Lire la suite
-
La fusée lourde européenne Ariane 6 a lancé dans la nuit de mardi à mercredi avec succès un satellite de nouvelle génération permettant d'améliorer les prévisions météorologiques mondiales, depuis Kourou, en Guyane française, a constaté un journaliste de l'AFP. ... Lire la suite
-
Un premier réacteur de la centrale nucléaire de Gravelines (Nord) a redémarré mercredi matin, a annoncé EDF, alors que la production du site était totalement paralysée depuis lundi matin à cause de la présence massive de méduses. "Le réacteur n°6 a redémarré ce ... Lire la suite
-
(AOF) - Carrefour (-0,47% à 12,70 euros) a annoncé que le groupe allemand RTG International avait rejoint Concordis, une nouvelle alliance européenne qu’il a créé avec le distributeur français Coopérative U le 7 juillet dernier. Au total, les trois partenaires ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer