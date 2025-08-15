Marché: une séance pour rien à New York
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 07:20
A la clôture, le Dow Jones a terminé juste sous son équilibre à 44.911 points, de même que le Nasdaq Composite à 21.711 points, tandis que le S&P500 a fini à peine au-dessus de son seuil de stabilité, à un peu plus de 6.468 points.
Peu avant l'ouverture, le Département du Travail a indiqué que l'indice des prix producteurs (PPI) avait bondi bien plus que prévu le mois dernier, portant sa hausse en variation annuelle à 3,3%, soit une accélération de 0,9 point de pourcentage.
En hausse de 0,3 point de pourcentage à 2,8% hors alimentation, énergie et services commerciaux, l'inflation sous-jacente s'est éloignée encore davantage de l'objectif de 2% de la Réserve fédérale, selon ces statistiques.
Ces chiffres, qui tranchaient avec la statistique plus modérée des prix à la consommation parue mardi, laissaient craindre que des pressions inflationnistes pourraient conduire la Fed à retarder de nouveau son assouplissement monétaire.
En conséquence, le marché tablait désormais avec une probabilité de 90,6% sur une réduction du loyer de l'argent de 25 points de base le 17 septembre, selon le baromètre FedWatch, à comparer avec encore 99,9% la veille.
Autre donnée du jour, le Département du Travail a recensé 224.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine dernière, un chiffre en baisse de 3.000 par rapport à la semaine précédente.
Sur le front des valeurs, les investisseurs ont boudé l'équipementier de réseaux Cisco Systems (-1,4%) au lendemain de ses résultats, et surtout sanctionné le fabricant de machines agricoles John Deere (-6,8%) après les siens.
Ce dernier a en effet resserré à la baisse sa fourchette-cible de bénéfice net pour l'exercice 2024-25 à cette occasion, expliquant notamment que 'ses clients demeuraient prudents face à l'incertitude en cours'.
Dévoilés après la clôture, les comptes d'Applied Materials ont fait ressortir un BPA ajusté en progression de 17% au titre de son troisième trimestre comptable, mais avec une prévision décevante pour le trimestre en cours.
