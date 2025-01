Marché: une pause après la forte hausse de la veille information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note défavorable mardi matin, les investisseurs préférant rester prudents en amont de la publication des derniers chiffres de l'inflation en zone euro.



Vers 8h15, le contrat - livraison fin janvier - sur l'indice CAC 40 perd 38,5 points à 7415 points, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Les intervenants attendent avec une certaine fébrilité les statistiques des prix à la consommation en zone euro, qui seront cruciaux afin d'évaluer l'évolution de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).



L'inflation en zone euro, qui sera publiée à 11h00, devrait avoir accéléré en décembre selon le consensus, alors que les marchés s'attendent à ce que la BCE abaisse de nouveau ses taux de 25 points de base à la fin du mois.



L'inflation devrait ainsi s'établir à 2,4% sur un an le mois dernier contre 2,2% en novembre, mais pourrait surprendre à la hausse.



La dynamique des prix en Allemagne, publiée hier, a en effet été plus forte que prévu en raison de la vigueur des prix dans le secteur des services, due aux revalorisations salariales.



Hors énergie et alimentation, le taux d'inflation sur un an est prévu à stable à 2,7%.



Des chiffres supérieurs au consensus pourraient raviver les craintes sur les taux et faire replonger le marché parisien, qui avait grimpé de 2,2% hier, soit sa plus forte hausse journalière depuis le mois de septembre.



Après un début d'année en dents de scie, qui avait notamment vu le CAC 40 chuter de 1,5% vendredi, l'indice vedette était parvenu à se redresser hier, pour repasser au-delà du seuil des 7400 points.



Cette dynamique haussière peut être attribuée à des informations obtenues par le Washington Post, selon lesquelles Donald Trump renoncerait à son projet de droits de douane universels prohibitifs pour ne cibler que les 'importations cruciales'.



Depuis le début de 2025, l'indice de référence affiche un gain de l'ordre de 0,8%.



Les chiffres du chômage en zone euro sont également attendus mardi, ce qui fournira plus d'indications sur la trajectoire de l'activité européenne.



Si le taux de chômage évolue à un point bas de plusieurs décennies (6,3% en octobre 2024), cette moyenne masque des disparités entre pays (hausse du chômage en Allemagne, stabilité en France, forte baisse en Italie).



Signe de la prudence des investisseurs, Wall Street a fini en ordre dispersé lundi, l'euphorie entourant les valeurs technologiques n'ayant pas permis de compenser la faiblesse des titres liés à la consommation.



'On est arrivé au point où il faudrait peut-être réduire son exposition aux secteurs les plus cycliques, dont la dynamique boursière a largement dépassé la qualité de leurs fondamentaux', prévient-on chez Danske Bank.



Au coup de cloche final, le Dow Jones cédait ainsi 0,1%, tandis que le Nasdaq s'octroyait environ 1,2%.



L'indicateur ISM des services pour décembre est attendu à 16h00, et devrait montrer que l'activité demeure en expansion dans le secteur tertiaire, compensant largement la faiblesse de l'activité dans l'industrie.



Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt de référence à 10 ans revient au-delà de 4,61%.



En Europe, le panorama reste contrasté, avec un rendement des OAT françaises qui se détend vers 3,26% tandis que celui des Bunds allemands remonte à 2,44%.



Conséquence, l'écart de taux entre les dettes française et allemande à 10 ans se réduit autour de 82 points de base.



Avec le retour de l'appétit pour le risque et le soulagement sur les questions commerciales, l'euro retrouve un peu d'allant, notamment contre le dollar qui revient dans la zone de 1,0410 face à la monnaie unique.



Sur les marchés pétroliers, les cours du Brent et du brut léger américain se tassent un peu après leur remontée des derniers jours, ce qui conduit le Brent à céder 0,1% sous 76,3 dollars et le WTI 0,1% à 73,4 dollars.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.