Marché: un vent de panique souffle toujours

(CercleFinance.com) - Après leurs lourds décrochages de la veille, les Bourses européennes continuent de broyer du noir (-1,4% à Londres, -1,7% à Paris, -2,1% à Francfort) ce vendredi, confortées dans leur pessimisme par le plongeon des indices américains en clôture jeudi.



Les annonces douanières de Donald Trump mercredi soir ont en effet fait souffler un vent de panique sur Wall Street, qui a connu sa pire séance depuis juin 2020 avec des décrochages de près de 4% pour le Dow Jones et de 6% pour le Nasdaq Composite.



'Après le 'Jour de la Libération' mercredi, est venu le 'Jour de la liquidation' jeudi, alors que les participants ont réduit les risques de leurs portefeuilles et ont cherché un abri face à la tempête tarifaire', constate Michael Brown, chez Pepperstone.



Selon ce stratège, les acteurs du marché restent pour l'heure fermement concentrés sur les risques que ces droits de douane américains, et potentiellement d'autres, font peser sur la croissance économique, plutôt que sur leurs implications inflationnistes.



'Cela semble un peu à courte vue, d'autant que la majeure partie de l'impact inflationniste se fera sentir au cours du prochain trimestre, rendant considérablement plus difficiles de nouvelles baisses de taux par la Fed dans un avenir proche', juge-t-il.



C'est dans ce contexte que doit paraitre, en début d'après-midi, le rapport officiel du Département du Travail sur l'emploi américain pour mars, pour lequel le consensus anticipe +135.000 postes non agricoles et un taux de chômage stable à 4,1%, selon Jefferies.



'Des données meilleures que prévu ne suffiront pas à apaiser les craintes persistantes concernant le ralentissement de la croissance américaine, et un rapport plus faible qu'anticipé pourrait cristalliser ces mêmes inquiétudes', estime Michael Brown.



En attendant, de ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que la production industrielle française a rebondi de 0,7% en février par rapport au mois précédent, tandis que les commandes manufacturières allemandes se sont stabilisées après une chute de 7% en janvier.



'Bien que les indicateurs de confiance suggèrent une reprise progressive des commandes dans les mois à venir, celle-ci devrait être très modeste en raison de la hausse massive des droits de douane américains', prévient-on chez Commerzbank.





