Marché: un léger repli pour clôturer une semaine intense information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 08:31









(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris devrait afficher un léger repli vendredi dans les premiers échanges au terme d'une semaine chargée qui n'aura pas permis de donner une véritable impulsion.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - recule de 15 points à 7813 points, laissant entrevoir une poursuite de la molle consolidation des derniers jours.



Les investisseurs semblent avoir à coeur de clôturer dans le calme cette semaine qui s'est avérée particulièrement riche en résultats d'entreprises, en indicateurs économiques et en annonces de politique monétaire.



A ce stade de la semaine, le CAC affiche un score hebdomadaire quasiment inchangé, dans le prolongement du surplace qui avait déjà caractérisé la semaine précédente.



A l'inverse, les marchés d'actions américains ont réussi, eux, à aligner de nouveaux plus hauts historiques hier, les investisseurs ayant salué l'apaisement des relations entre Donald Trump et Jerome Powell.



A l'occasion d'une visite sur le site de la Fed, en travaux de rénovation et d'extension, le président américain en a profité pour enterrer la hache de guerre avec le patron de la Réserve fédérale lors d'une allocution improvisée avec les journalistes.



Trump affirme qu'il n'y a pas de 'tension' avec la banquier centrale, mais s'est déclaré convaincu que les Etats-Unis devraient avoir les 'taux d'intérêt les plus bas du monde'.



Il a ajouté que le limoger, comme le suggéraient certains de ses propos les plus récents, constituerait 'une grosse affaire et qu'il ne pense pas que ce soit nécessaire'.



Rassuré par la confirmation de l'indépendance de la Fed, le dollar s'est raffermi et gagnait encore 0,2% ce matin face à l'euro vers 1,1745.



Si le gros des annonces de la semaine est désormais passé, les intervenants prendront connaissance aujourd'hui de quelques statistiques intéressantes, dont l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne puis les commandes de biens durables aux Etats-Unis.



Coté résultats, le rythme des publications est également appelé à ralentir après la vague de comptes trimestriels dévoilés ces derniers jours.



Volkswagen a annoncé ce matin avoir revu à la baisse ses prévisions en raison de l'impact des tarifs douaniers sur ses bénéfices au deuxième trimestre.



D'autres sociétés telles que Bureau Veritas, Eni, Puma, Rémy Cointreau, Signify ou Vallourec ont également présenté leurs résultats ce matin.



Aux Etats-Unis, Intel est attendu en baisse de 4% ce vendredi à l'ouverture de Wall Street après avoir fait état de prévisions décevantes et annoncé son intention de supprimer 15% de ses effectifs.





