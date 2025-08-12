Marché: tous les yeux rivés sur le CPI américain information fournie par Cercle Finance • 12/08/2025 à 08:31









(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse mardi matin à quelques heures de la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui pourraient s'avérer déterminants pour ce qui concerne l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale.



Vers 8h05, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - avance de 33,5 points à 7735 points, signalant un début de séance dans le vert.



Les investisseurs pourraient cependant rester peu actifs en attendant la parution à 14h30 des derniers chiffres de l'inflation américaine, sans doute le rendez-vous économique le plus risqué de la semaine.



'Une fois les chiffres de l'inflation publiés aujourd'hui, il n'y aura plus vraiment de gros événements susceptibles de faire bouger les marchés d'ici au rapport sur l'emploi américain prévu début septembre', rappelle Michael Brown, analyste marché chez Pepperstone.



'Certes, Nvidia publiera ses résultats fin août, mais au vu de l'énorme hausse des investissements des géants du cloud, il y a peu de chances qu'ils déçoivent', souligne-t-il.



'Bref, le terrain semble dégagé pour que la tendance haussière se poursuive', assure le stratégiste.



Avec la remontée des anticipations de baisse des taux qui s'est récemment traduit par un tassement des rendements obligataires, les intervenants de marché vont quand même chercher à se rassurer sur le fait que la Fed ne va pas renoncer à ses projets d'assouplissement monétaire en raison d'une inflation plus élevée que prévu due à la mise en oeuvre des récentes surtaxes douanières.



Le consensus table sur une légère accélération de l'indice CPI, à 2,8% sur un an contre 2,7% en juin.



L'inflation sous-jacente hors alimentation et énergie, toujours très surveillée, devrait pour sa part s'établir à 3,2% en rythme annuel en juillet, à comparer à 2,9% le mois précédent.



Si bon nombre d'analystes ont tendance à considérer qu'il s'agit de l'ultime case à cocher avant la réunion de septembre de la Fed, pour laquelle une réduction du loyer de l'argent est anticipée à plus de 86%, un chiffre supérieur aux attentes viendrait probablement altérer les anticipations de baisse des taux.



Tous les yeux seront donc rivés sur la publication de ces chiffres, au moment où les tendances commerciales tendent à refluer.



Donald Trump a annoncé hier soir qu'il avait décidé de prolonger de 90 jours la pause conclue avec la Chine sur la question des droits de douane, à quelques heures de la fin théorique de la trêve précédemment signée entre les deux premières puissances mondiales.



Le président américain a également assuré que l'or ne serait pas assujetti au nouveau régime des droits de douanes, après que des informations évoquant l'instauration de surtaxes sur les lingots en provenance de Suisse aient propulsé le métal précieux à des niveaux records la semaine passée.



Toujours sur le front des indicateurs, les investisseurs prendront connaissance dans la matinée de l'indice ZEW mesurant le sentiment des investisseurs et des analystes financiers en Allemagne, avec l'espoir que celui-ci reflète l'enthousiasme entourant le gigantesque plan d'investissement lancé par le gouvernement Merz.



L'actualité s'annonce en revanche beaucoup plus calme du côté des résultats de sociétés, avec seuls quelques seconds rôles au programme comme CoreWeave, un spécialiste des plateformes cloud de logiciels de pointe alimentant l'IA, qui dévoilera ses comptes dans la soirée.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans recule d'un peu plus d'un point de base, vers 4,27%, avant les chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis.



Du côté des changes, le dollar se stabilise après avoir rebondi hier suite à l'atteinte d'un nouveau creux de cinq ans face à l'euro, la monnaie unique se maintenant autour de 1,1615 face au billet vert après son récent pic établi au-dessus de la barre de 1,18.



S'agissant de l'énergie, le Brent de mer du Nord tente de rebondir et gagne 0,4% à 66,9 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reprend 0,4% à 64.2 dollars, ce qui ne l'empêche pas d'évoluer toujours à des plus bas de deux mois.





