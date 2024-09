Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: toujours préoccupé par l'activité économique information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 11:33









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes (-0,8% à Londres, à Francfort et à Paris) continuent de perdre du terrain ce mercredi, au lendemain d'une fin de séance déprimée par des signaux préoccupants sur le front de l'activité économique aux Etats-Unis.



Après le long week-end de 'Labor Day', une véritable douche froide s'est abattue mardi sur Wall Street, les inquiétudes liées à la conjoncture américaine ayant soudainement repris le dessus sur la perspective d'un prochain assouplissement monétaire de la Fed.



'Dans l'ensemble, le rapport ISM contribue à la tendance à la détérioration de l'économie américaine', expliquait Lombard Odier Investment Managers, au vu de l'indice ISM manufacturier ressorti inférieur aux attentes à 47,2 pour le mois d'août.



De ce côté-ci de l'Atlantique, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro, publié ce matin, a signalé une réaccélération de la croissance du secteur privé en août, s'établissant à 51 contre 50,2 le mois précédent.



Cette légère hausse de l'indice a toutefois de nouveau exclusivement reposé sur les performances du secteur des services, dopées en particulier par l'impact positif et très vraisemblablement éphémère des jeux olympique en France.



'L'inflation des coûts, et notamment celle des salaires, a marqué le pas', pointe cependant Cyrus de la Rubia, chez Hamburg Commercial Bank, qui y voit un argument en faveur d'une baisse des taux d'intérêt par la BCE lors de sa prochaine réunion du 12 septembre.



Du côté des valeurs, ASML dévisse de 5% à Amsterdam, plombé par une dégradation de recommandation de 'achat' à 'neutre' chez UBS, ce dernier pointant notamment une normalisation des dépenses de la Chine en lithographie.



Plus largement, c'est l'ensemble des valeurs des semi-conducteurs qui font grise mine en Europe, à l'image de STMicro (-2% à Paris et Milan) ou Infineon (-3% à Francfort) dans le sillage du lourd décrochage de Nvidia (-9,5%) mardi à Wall Street.





