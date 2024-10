Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: tendance plombée par la Chine et le pétrole information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (-0,3% à Londres, -0,7% à Paris, +0,2% à Francfort), partagées entre une clôture encourageante la veille à Wall Street et de lourds replis essuyés par les indices chinois ce matin.



'Du côté de la Chine, les investisseurs ont été préoccupés par plusieurs données, y compris celles sur l'inflation du week-end qui ont montré des pressions sur les prix encore plus faibles que prévu', pointe Deutsche Bank.



La banque allemande souligne aussi que ces inquiétudes au sujet de la Chine, où les mesures de relance économique semblent jugées décevantes, ainsi qu'une réduction des perceptions du risque d'escalade militaire au Moyen-Orient, pèsent sur les cours du pétrole.



Dans ce contexte, la tendance en Europe se trouve pénalisée par les valeurs du luxe comme LVMH ou Richemont qui perdent toutes deux environ 2%, ainsi que par celles de l'énergie, à l'image de TotalEnergies, bp (-4% chacune) ou Shell (-3%).



En revanche, Ericsson bondit de plus de 7% à Stockholm, l'équipementier télécoms ayant fortement amélioré sa rentabilité au troisième trimestre, grâce à ses mesures de réduction des coûts et à une vive progression de ses revenus en Amérique du Nord.



Dans l'actualité macroéconomique en Europe, l'indice ZEW mesurant le sentiment sur les perspectives économiques en Allemagne a grimpé de 9,5 points pour s'établir à 13,1, mais les analystes de BofA espéraient un redressement plus vif, autour de 25.



Par ailleurs, la production industrielle a rebondi de 1,8% dans la zone euro en août par rapport au mois précédent, après avoir diminué de 0,5% en juillet, un rebond porté en particulier par les biens d'investissement et de consommation durables.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.